هم اندیشی کارشناسی راهکارهای به سوی فهم قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، مؤسسه کشوری مهد قرآن در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن جلسات کارشناسی تخصصی فهم عمومی از آموزه های قرآن برگزار می کند.

به گفته محسن جاوید مدیر غرفه این مؤسسه، در نمایشگاه قرآن اعضای هیئت علمی و کارشناسان از جمله استاد سید مهدی سیف، حسین سعیدیان، مسعود وکیل طی روزهای آینده در غرفه مؤسسه حضور می یابند و عموم علاقمندان، می توانند از دانش علمی، پژوهشی و تجربی این اساتید در حوزه آموزش های حفظ، مفاهیم و تدبر قرآن کریم بهره مند شود.

مدیر غرفه مهد قرآن افزود استاد محمد حسین سعیدیان روز پنجشنبه ۲۷/۳/۹۵ ساعت ۱۵-۲۱:۳۰، استاد سید مهدی سیف روز جمعه ۲۸/۳/۹۵ قبل از افطار و نماز و استاد مسعود وکیل کارشناس ارشد آموزش مفاهیم قرآن روز سه شنبه اول تیر ماه در غرفه مهد قرآن حضور خواهند داشت.

شایان ذکر است غرفه مؤسسه کشوری مهد قرآن در بخش مؤسسات و نهادهای قرآن در مجاورت مؤسسه فرهنگی تبیان واقع شده است .