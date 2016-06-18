فیلمنامه سریال «شهید چمران» را خوانده بودم/ توقف ساخت اثر

مهدی چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سریال «شهید چمران» که قرار بود با موضوع برادرش مصطفی چمران به کارگردانی جلیل سامان ساخته شود، گفت: من پیش از این در جریان پیگیری این سریال بودم و فیلمنامه آن را کامل خواندم اما ساخت آن متوقف شد.

وی درباره فیلمنامه این اثر و جلساتی که با جلیل سامان برای توضیحاتی پیرامون شخصیت چمران داشته اند، عنوان کرد: آقای سامان هنوز این فیلمنامه را به پایان نرسانده است. با این حال این فیلمنامه گوشه هایی از زندگی مصطفی چمران را نمایش می دهد.

برادر شهید چمران اضافه کرد: همانطور که می دانید در یک سریال فرصت بیشتری وجود دارد که تا بتوان ابعاد زندگی یک شخصیت را نمایش داد. آقای سامان می خواست در ۵۷ قسمت این سریال را بسازد که در مذاکرات نهایی با صداوسیما به حدود ۲۵ قسمت رسید و همین از موارد اختلافی وی با صداوسیما بود.

چمران درباره تصویری که از شهید چمران در آثار هنری ارایه می شود و نزدیکی آن با واقعیت یادآور شد: پرداختن به شخصیت شهید چمران موثر است اما شاید عملی نباشد که بخواهیم کلیت این تصویر را نمایش دهیم و نمی توان آن واقعیتی را که او در پاوه و یا دیگر مکان ها بوده است ارایه داد.

رییس شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: درست مثل شب حمله است که ما هیچ گاه نمی توانیم تصویری واقعی از آن در نمایش دهیم و آثار داستانی جای فیلم های مستند را نمی گیرند چرا که آثار مستند بیشتر این فضا را نمایش می دهند.

وی در پایان درباره آثاری که به شخصیت شهید چمران می پردازد، گفت: درباره فیلم «چ» من به صحنه های فیلمبرداری هم می رفتم و با توجه به اینکه می دانستم این عملی نیست که بتوان به شخصیتی جامع از شهید چمران پرداخت، انتظار بیشتری از این فیلم نداشتم و به همین دلیل آن فیلم را ارزشمند و والا می دانم. فکر می کنم اینکه آثار هنری بخواهند شخصیت شهید چمران را همانگونه که هست نمایش دهند بسیار سخت است.