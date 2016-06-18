بیانیه تعدادی از ریزگردهای دانه درشت

مهرآباد- صابر قدیمی: بدین وسیله، ما تعدادی از ریزگردهای مهاجر محترم، شریف و زحمت کش، اعتراض خود را نسبت بعضی از هتاکی ها و تکه پرانی های تعدادی از مردم ایران در فضای مجازی به اینجانبان اعلام می داریم. همان طور که عزیز دل ما و شما، دکتر ابتکار، ابتکار به خرج دادند و اعلام کردند؛ مقصر اصلی حضور ناخواسته ی ما در ایران و ایجاد مزاحمت مردم برایمان، صرفا جنگ در سوریه و عراق است و خود ایشان ، همکاران زحمت کششان ، عمه های ذی ربط و ریزگردها بی تقصیرند و زحمات مسولین اتفاقات مهم و تاثیر گذاری را رقم زده است که از جمله ی این دستاوردها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱. محکومیت بدی آب و هوای بد در اجلاسی به همین عنوان و با حضور نهصد و چهل و شش رییس جمهور

۲. تحت تعقیب قرار گرفتن بیابان های گرد و خاکزای عربستان و عراق

۳. بلوکه شدن دارایی ریزگردهای دانه درشتی که با هم دستی باد صبا به کانادا گریخته و تابعیت گرد و خاک کانادایی گرفته اند.

۴. برگزاری سلسله نشست های موثر با نشست های خاک در کویر لوت

۵. برنامه ریزی برای واردات ۷۰۰ اصله درخت کُنار چینی تحت لیسانس هنگ کنگ( در صورت حل بحران سوئیفت)

در این روزها شاهد توهین های روز افزون تعدادی از کاربران در فضای مجازی هستیم که منجر به خدشه دار شدن روح و نشستن گرد و غبار ملال بر خاطر بی زوال ریزگردها شده است. آنهایی که دستشان به دانه درشت ها نمی رسد، به ما ریزگردها گیر داده اند و از هیچ گونه هتک حرمتی به خانواده ی سببی، نسبی و محترم رجبی ما دریغ نمی ورزند.

از همین تریبون از کشور دوست و همسایه ی خود، رژیم صهیونیستی که اخیرا با تدبیر خفنانه ی بانکی مونمون! به سمت ریاست کمیته مبارزه با تروریسم بین الملل دست یافته است، تقاضامندیم با وضع تهدید یا تحریمی جدید ما را از چنگال عذاب و قاشق سراب اینان رهایی بخشد یا حدالمقدور امکان پناهندگی ۴۰۰ کیلو از ریزگردها را به خاک خود فراهم کند.

متاسفانه در ایران از دیر باز حقوق مادی و معنوی گرد و خاک به رسمیت شناخته نمی شده است. سعدی که از بزرگانشان به حساب می آید در جایی از غزل خود می گوید:

گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من/ از خاک بیشتر نه که از خاک کمتریم...

همان طور که مشاهده می فرمایید؛ می گوید حتی از خاک هم کمتریم. یعنی ما را بای دیفالت معادل خس و خاشاک قرار داده و تکریم شأن و جایگاه ما را به برگستوان خر شیطان دایورتیده است.

و به قول یکی دیگر از بزرگانشان:

ما آزموده ایم در این شهر درد خویش/ باید کشید بیرون از این ورطه گرد خویش...

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