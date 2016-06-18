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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۴۲

پوتین: ایران تهدید هسته ای نیست

پوتین: ایران تهدید هسته ای نیست

رئیس جمهوری روسیه با انتقاد از سیستم دفاع موشکی آمریکا تاکید کرد که برنامه هسته ای ایران تهدید آمیز نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «ولادیمیر پوتین» در دیدار با خبرنگاران در سن پترزبورگ با تهدید آمیز خواندن استقرار سیستم دفاع موشکی آمریکا در اروپا اظهار داشت: استقرار این سیستم موشکی می تواند مخاطره آمیز باشد.

وی با بیان اینکه آمریکایی ها با استقرار سیستم دفاع موشکی خود همه را فریب داده اند، گفت: هر بار آمریکا بر سر استقرار سیستم دفاع موشکی مورد انتقاد واقع شد سعی داشت تا توجه همه را به سمت ایران معطوف کند. برنامه هسته ای ایران به هیچ وجه تهدید آمیز نیست. 

پوتین در ادامه خواستار توجه بیشتر جامعه جهانی به موضوع سیستم های دفاع موشکی آمریکا شد.

کد مطلب 3688634
شقایق لامع زاده

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