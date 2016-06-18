به گزارش خبرگزاری مهر، سید غلامرضا موسوی دبیر هیات رییسه شورایعالی ضمن اعلام خبر فوق گفت: پیرو نشست هیات رییسه شورایعالی که منجر به نامه ای به کانون پخش کنندگان برای عدم ارائه فیلم به سینماهای بد حساب شد، از آنجا که متاسفانه برخی از پخش ها اطلاعات لازم و واقعی را به تهیه کنندگان و سرمایه گذاران فیلم ها ارائه نمی کنند و گاه حتی شکایت این سینماها را نمی کنند و اغلب نیز نامه های جعلی می دهند، این جلسه برای توجیه تهیه کنندگان و سرمایه گذاران و ارائه اطلاعات حرفه ای برای احقاق حقوق ایشان تشکیل می شود .

وی ادامه داد: بر اساس آیین نامه و قوانین موجود، پخش کنندگان و سرمایه گذاران طرف قرارداد هستند. بدیهی است که در صورت مشخص شدن خطای پخش کنندگان، هیات رییسه شورایعالی برای برخورد قانونی با آنان، موضوع را به شورای بررسی دفاتر در سازمان سینمایی ارجاع خواهد کرد .

موسوی گفت: در صورتی که پخش ها به برخی از سینماها نامه تسویه حساب بدهند، موظف به پرداخت وجوه حقوق تهیه کنندگان یا صاحبان فیلم هستند.

وی بیان کرد: علاوه بر این نمایندگان شورایعالی تهیه کنندگان در شورای صنفی نمایش، ضمن برخورد با پخش های متخلف از ثبت قراردادهای آنان در شورای صنفی خودداری خواهند کرد .

موسوی در پایان از کلیه تهیه کنندگان و سرمایه گذاران که فیلم های آنان پس از جشنواره فیلم فجر اکران شده و همچنین کسانی که تا همین تاریخ فیلم هایشان روی اکران است خواست تا روز دوشنبه ساعت ۱۷ در محل دبیرخانه شورا واقع در خانه سینما وصال حضور داشته باشند.