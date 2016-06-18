تسهیلات ویژه برای توسعه مکانیزاسیون در حوزه کشاورزی پرداخت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، عباسعلی عامری در خصوص ضایعات محصولات کشاورزی گفت: در این رابطه آمار دقیقی نداریم چراکه لازمه این امر بررسی دقیق در مراحل تولید است.

وی با اشاره به آمار اعلام شده از سوی سازمان فائو عنوان کرد: براساس شاخص های استاندارد، برای تعیین ضایعات باید کارهای پژوهشی انجام شود تا آمار دقیقی در این خصوص اعلام شود اما باید گفت که ضایعات تنها مربوط به بخش کشاورزی نیست بلکه در بخش بازرگانی و حمل و نقل این امر اتفاق می افتد.

معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان تهران ادامه داد: وزارت جهاد در راستای اقتصاد مقاومتی برنامه وسیعی دارد که با اجرای مبارزه با علف های هرز و آفات در مراحل برداشت و استاندارد تجهیزات و ادوات لازم میزان ضایعات را در مراحل تولید کاهش می دهد.

عامری ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی در حوزه زراعت و در راستای توسعه مکانیزاسیون تسهیلاتی در اختیار کشاورزان قرار می دهد تا ضایعات با دستگاه های استاندارد به حداقل برسد هر چند که افزایش نظارت براین بخش نیز بی تأثیر نیست.