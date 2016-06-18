«فیل قرمز» به هلند و فرانسه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «فیل قرمز» که نویسندگی آن را عباس جمالی به عهده دارد کاری از گروه تئاتر مشق است و در آن بازیگرانی چون محمد حسین سیاهپوش، سپیده صباغ، کاوه مرحمتی ایفای نقش می کنند.

داستان این نمایش در مورد فرمانده جنگی است که از جنگ برگشته و در یک مکان مراقبت شده قرار گرفته است؛ مکانی که ویژگی‌های خاص خود را دارد و او در وضعیت‌های مختلف با انسان‌های مختلف مواجه می‌شود.

این نمایش ادامه ای بر یکی از نمایش های قبلی میرمنتظمی با نام «فرکانس» است که در سال ۹۱ در کارگاه نمایش تئاتر شهر اجرا شده است.

«فیل قرمز» سه اجرا در هلند (آمستردام) در ۲۳ و ۲۴ ژوئن و دو اجرا در فرانسه (پاریس) ۲۸ و ۲۹ ژوئن دارد. این نمایش تاکنون در ایران اجرا نشده ولی قرار است سال آینده در ایران نیز روی صحنه برود.

«فیل قرمز» سال گذشته نیز در ژاپن اجرا و با استقبال خوبی روبرو شد. این نمایش در اجرای ژاپن تک بازیگر بود که بر اساس روند تمرین ها، متن توسط عباس جمالی بازنویسی شده و دو شخصیت به نمایش اضافه شده اند.

مرتضی میرمنتظمی تاکنون اجراهای بین المللی در کشورهای مختلف از جمله ایتالیا، لهستان، چک، ژاپن، ارمنستان، بلاروس، کره جنوبی روی صحنه برده است. وی همچنین در ایران آثاری چون «مالی سویینی»، «P۲»، «ابرها»، «فرکانس» را اجرا کرده است.