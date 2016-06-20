شاد زیستن از شیوه های سبک زندگی انسان مومن است

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست علمی، تخصصی «نهج البلاغه و سبک زندگی علوی» که شنبه ٢٩ خرداد ماه در نمایشگاه قرآن برگزار شد، بخشعلی قنبری، عضو هیات علمی دانشگاه، مولف و پژوهشگر حوزه های علوم دینی و نهج البلاغه، مولفه های سبک زندگی را در قالب حکمت ٢٢٨ نهج البلاغه مورد بررسی قرار داد و گفت: سبک زندگی یک نوع برنامه ریزی و شیوه به نسبت ثابت است که انسان برای خود در نظر می گیرد و حکمت ٢٢٨ نهج البلاغه مقوله هایی را راجع به آن مطرح می کند.

وی ادامه داد: حضرت علی(ع) در اولین جمله این حکمت می فرماید: کسی که برای دنیا غمگین باشد در واقع از قضا و قدر الهی ناخشنود است.

این استاد دانشگاه در ادامه به مقوله روزی در امور دنیوی که یکی از عناصر سبک زندگی است، پرداخت و گفت: روزی در نهج البلاغه دو نوع است؛ روزی طلبیده و نطلبیده. روزی ما مقدر شده و به لحاظ کمی تغییر نمی کند، بلکه ما فقط نوع و کیفیت آن را انتخاب می کنیم و طبق فرمایش امیر المومنین(ع) چون ما خودمان برگزیدیم و انتخاب کردیم حق محزون شدن نداریم و اگر محزون شویم گویی به قضای الهی معترض شده ایم.

وی خاطر نشان کرد: حضرت امیر(ع) با این بیان به یکی از موضوعات اصلی سبک زندگی که «شادی» است پرداخته اند و در فرمایش ایشان در رابطه با مقوله انسان با طبیعت در سبک زندگی، غم وجود ندارد و اگر هم باشد این حزن معنوی است و البته در ورای این حزن معنوی، شادی حسی و بهجت درونی به وجود می آید.

قنبری که سال ها در مباحث مرتبط با نهج البلاغه فعالیت داشته، در ادامه یادآورشد: سبک زندگی اسلامی یک فرآیند و همواره در جریان است. اگر بر ما مصیبتی وارد آمد اگر آن را فرآورده و راکد بدانیم افسرده می شویم، ولی اگر آن را جزو جریان و فرآیند زندگی بدانیم به این نتیجه می رسیم که شکایت بی معنا است. در نتیجه حزن و اندوه در زندگی ما جایگاهی نخواهد داشت.

