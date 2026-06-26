به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید عبدالهیان در خطبه های این هفته نماز جمعه شاهرود در مصلای پیامبر اعظم (ص) با اشاره به سالروز شهادت امام سجاد(ع) بیان کرد: صحیفه سجادیه یکی از گرانبها ترین کتاب برای ما محسوب می شود زیرا امام در آن هم فواید اسلام و هم اخلاق اسلامی، بیان احکام شرعی مانند نماز و ... را آموزش داده اند.

وی با بیان اینکه برخورد و انعکاس تربیتی که امام سجاد(ع) سید الساجدین نسبت به جامعه دارد، بسیار با اهمیت است، تاکید کرد: امام سجاد(ع) جنبه عبودیت را به واسطه قربت الهی، پر رنگ کرده تا مردم توجه به معنویات و اخلاق و ... داشته باشند.

امام جمعه موقت شاهرود با بیان اینکه امام سجاد(ع) در آن شرایط سخت و دشوار توانستند ۱۷۳ شاگرد آنطور که شیخ طوسی بیان می کنند، تربیت نمایند و این غیر از آن کسانی است که انسان آموزش می دادند و احکام اسلامی به آنان می آموختند و آنان را در جامعه پراکنده می کردند، گفت: قد امام سجاد(ع) مهجور مانده و لذا می بایست درباره شخصیت والای این امام همام تبیین های بسیاری صورت گیرد.

عبدالهیان در دیگر بخش سخنان خود با اشاره به حوادث روز اعلام کرد: یکی از کارگزاران دولت های سابق آمریکا در سال ۲۰۱۱ کتابی به نام بینش استراتژیک آمریکا و بحران قدرت جهانی نوشته است، تاکید کرد: در بخشی از این کتاب می خوانیم زمانی دنیا بدون آمریکا شکل خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه او می گوید افول آمریکا شروع شده است، افزود: عوامل افول تمدن ها و جوامع از دیدگاه قرآن و تطبیق آن با افول امروز آمریکا که سردمداران آن هم به آن اذعان دارند بسیار می تواند حائز اهمیت باشد چرا که از دیدگاه قرآن سقوط تمدن ها با فاصله طبقاتی، انحراف اقتصادی و فساد بر روی زمین مثل احتکار، کم فروشی و خصوصی سازی ثروت های عمومی و ... هستند.

امام جمعه موقت شاهرود با بیان اینکه یکی از دلایلی که قرآن کریم برای افول تمدن ها بیان می کند، ظلم و ستم است، بیان داشت: این نویسنده آمریکایی اعلام می کند که در مسیر افول آمریکا ممکن است اسرائیل و ایران دست به حملات پیشدستانه بزنند که پیش بینی سال ۲۰۱۱ تاکنون به تحقق پیوست.

عبدالهیان با بیان اینکه نتیجه این امر، ورود آمریکا خواهد بود زیرا رژیم صهیونیستی به تنهایی کاری پیش نمی برد و شاهد بودیم که همین امر نیز محقق شد، ابراز کرد: در این کتاب می خوانیم ورود آمریکا خسارات بسیار زیادی را ممکن است به ایران وارد کند، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس دچار خسارات می شوند، حس ایران دوستی وطن دوستی به شدت در بین ایرانیان تقویت می شود و تنفر از آمریکا در دنیا افزایش پیدا می کند و قیمت انرژی نیز بالا می رود در کنار آن امنیت رژیم صهیونیستی از بین می رود و قدرت ایران پس از این افزایش خواهد یافت تا جایی که آرایش منقطه ای با قدرت نوین جمهوری اسلامی متغیر می شود.

وی با بیان اینکه این کتاب پیش بینی افول آمریکا و منطقه ای که در آن ایران سرنوشت ساز است را سال ۲۰۱۱ کرده است، افزود: امروز شاهد هستیم که معادلات به نحوی پیش رفته که آمریکای مستکبر و رژیم صهیونیستی در افول به سر می برند و مدل های محاسباتی دشمنان برهم خورده زیرا فکر می کردند با تحریم و ترور می توانند جمهوری اسلامی را تسلیم کنند اما نتوانستند. اگر شاهد هستیم که برخورد آمریکایی ها تهاجمی است، عصبانیت آنان از ناکامی را می رساند.