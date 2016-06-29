عملکرد دادگستری خارگ رضایت بخش است/ لزوم بهبود فضای اداری

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسی کمالی صبح چهارشنبه در نشست با کارکنان دستگاه قضایی جزیره خارگ اظهار داشت: جزیره خارگ دارای موقعیت خاصی است و جایگاه ویژه‌ای در سطح کشور دارد.

وی با تقدیر از تلاش‌های دستگاه قضایی جزیره خارگ، اضافه کرد: امنیت و آرامش از مهم‌ترین دستاوردهای دستگاه قضا است که قوه قضاییه در راستای مقابله با مفاسد و برخورد با جرایم فعالیت‌های گسترده‌ای داشته است.

امام جمعه خارگ، عملکرد دادگستری خارگ را رضایت‌بخش دانست و بیان کرد: پیش از استقرار دادگستری در جزیره شاهد وجود مشکلاتی بودیم و مردم برای انجام کارهای خود با مشکلاتی روبرو بودند.

رئیس دادگستری جزیره خارگ نیز در این نشست اظهار داشت: بی‌شک فضای فعلی ساختمان دادگستری جزیره خارگ جوابگوی نیازهای جزیره و خدمت رسانی به مردم خارگ نیست.

سعادت‌فر از کلنگ‌زنی ساختمان اداری جدید دادگستری خارگ پس از پایان ماه مبارک رمضان خبر داد و افزود: با رایزنی و پیگیری‌های بی‌وقفه توانستیم بودجه مورد نظر برای اجراى این پروژه را تامین کنیم و انشالله شاهد بهره‌برداری آن در آینده نزدیک خواهيم بود.

وی خواستار تعامل بیشتر ادارات با این مجموعه شد و اضافه کرد: امیدواریم با خواست جمعی مردم و مسئولان، امر خدمت رسانی را به نحوی شایسته ودر خور شان شهروندان خارگ انجام دهیم.

نمایندگان شورا و شهرداری جزیره خارگ نیز ضمن تقدیر از خدمات دادگستری، آمادگی خود برای تعامل و همکاری با دستگاه قضایی را اعلام کردند.