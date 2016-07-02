به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی عصر شنبه در جمع خبرنگاران به مسئله فیش های حقوقی با رقم های نجومی اشاره کرد و گفت: بهتر است تمام وزرا، استانداران و مسئولان هر چهار دولت بعد از مقام معظم رهبری، فهرست دریافتی خود را ارائه کنند تا شبهات برطرف شود.

حاجی بابایی با بیان اینکه اگر مسئولی دریافت حقوق غیر قانونی داشته باید موارد آن مشخص شود، گفت: مسئولان نظام خدمتگزار مردم هستند.

وی با بیان اینکه اعتقادم بر این است به هر دلیل، به هر فردی حقوقی داده می‌شود به همان دلیل باید به مردم گفته شود، افزود: نمی‌توان قبول کرد که فردی به سختی زندگی بگذراند در حالی که کسی حقوق چند ده میلیونی دریافت ‌می کند.

موضوع رقم‌های حقوق‌ها را نباید سیاسی کرد

حاجی‌بابایی با بیان اینکه موضوع رقم‌های حقوق‌ها را نباید سیاسی کرد، اظهار داشت: این موضوع در تمام دولت‌ها بوده و هست و باید شفاف‌سازی صورت گیرد تا ریشه این سرطان خشکانده شود.

وی با تاکید بر اینکه در کشور اگر کسی وزیر شد فرزندان و خانواده آن فرد نباید وزیر شوند چراکه این موضوع برای کشور خطر است، ادامه داد: متاسفانه بزرگترین مشکل کشور در این است که وقتی عده‌ای به مسئولیتی می‌‌رسند خانواده وی نیز در آن دولت مسئول می‌شوند که این موضوع دودمان برانداز است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اشتباهات ریشه در مسائل قانونی، نظارتی، مدیریتی و اعتمادی دارد و باید برطرف شود، گفت:

وی در ادامه به موضوع اعطای نشان دولتی اشاره کرد و با بیان اینکه نشان دولتی در تمام دولت‌ها اعطا می‌شود، گفت: این نشان به افرادی داده می‌شود که کار برجسته انجام می‌دهند.

در تمام دولت‌ها بدون استثنا اعطای نشان دولتی انجام شده است

حاجی‌بابایی اهدای سکه را جزو اعطای نشان دولتی و حق طبیعی فرد گیرنده نشان عنوان کرد و گفت: در تمام دولت‌‌ها بدون استثنا اعطای نشان دولتی انجام شده و در دولت یازدهم نیز انجام شده اما اگر نشان دولتی غیر قانونی داده شود جای اشکال دارد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ۱۰۰ سکه‌ای که همراه با نشان دولتی به کسی داده می‌شود برای هشت سال کار است و این موضوع را نباید با برخی افراد که هم حقوق می‌گیرند و هم هر ماه ۲۵۰ سکه دریافت می‌کنند مقایسه کرد، گفت: نوع مقایسه درست نیست.

حاجی بابایی در ادامه با بیان اینکه اسناد آمار ارائه شده از سوی استاندار همدان در خصوص ایجاد اشتغال باید ارائه شود، گفت: اگر آماری به اشتباه داده شده باید اصلاح شود.

وی با بیان اینکه از اشتغال ایجاد شده در استان ارزیابی خواهم داشت، گفت: باید در موضوع گرانی و مسائل گوناگون همه را مسئول دانست هرچند مردم دولت‌ها را بیشتر مقصر می‌دانند و حق نیز همین است.

وی با بیان اینکه باید کار ریشه‌ای انجام شود و بر روند اجرای قانون نظارت کرد، افزود: باید به عنوان نماینده کار خود را خوب انجام دهم، دولت نیز باید کار خود را انجام دهد و قوه قضاییه با تمام قدرت بازرسی و نظارت کند.

باید محسنات و آسیب‌های کلانشهر شدن همدان مورد بررسی قرار گیرد

حاجی‌بابایی به موضوع پیگیری های کلان شهر شدن همدان اشاره و با بیان اینکه باید محسنات و آسیب‌های کلانشهر شدن همدان مورد بررسی قرار گیرد، گفت: کلانشهرشدن محاسن و معایب خود را دارد اما باید جلو رفت و مشکلات را بررسی کرد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه هر کس در هر خط سیاسی که باشد اگر دچار فساد شود با او برخورد خواهد شد، گفت: همدان دارای ظرفیت‌های بسیاری است اما برخی زیرساخت‌ها در استان همدان به نتیجه نرسیده در حالی که زیرساخت‌ها برای استان تعریف شده است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید خط و خطوط سیاسی در کار استان و مردم تاثیر بگذارد، گفت: باید برای انجام کار در استان همدان همراهی و هماهنگی ایجاد کرد.