به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجیبابایی بعدازظهر پنجشنبه در نشست بررسی مشکلات تیم فوتبال پاس همدان اظهار کرد: من ۱۷ سال است که به تیم پاس کمک میکنم و در این مدت هیچوقت توقعی نداشتم و چیزی هم نخواستم. متأسفانه هر روز با افت و نزول این تیم مواجه هستیم و ریشه این موضوع را باید در همین اختلافنظرها و مباحثی دانست که هر روز مطرح میشود.
وی با تأکید بر ضرورت تفکیک مسئولیتها افزود: اگر مدیرعامل انتخاب میشود، دیگر نباید دخالتی در کار او صورت بگیرد. اگر سند واگذار میشود، نباید کسی در امور اجرایی دخالت کند. باید مشخص شود چه کسی بازیکن معرفی میکند، چه کسی مربی انتخاب میکند و چه کسی مسئول امور اداری است. مشورت دادن ایرادی ندارد، اما دخالت مستقیم، تیم را دچار مشکل میکند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همه این مسائل باید از ابتدا در قراردادها نوشته و شفاف شود؛ اینکه اگر تیم نتیجه نگرفت چه جریمهای دارد و مسئولیتها بر عهده چه کسی است. مشکل اصلی تیم پاس، ورود به حاشیهها و اختلاف میان افراد درگیر با تیم بوده است. این دعواها و درگیریها باعث شده تیم هر روز بیشتر ضرر کند.
حاجیبابایی با اشاره به علاقه شخصی خود به تیم پاس گفت: عشق من از ابتدا پاس بوده است، اما رفتارها و اختلافات برخی افراد باعث ناامیدی من شد. چیزی که بیش از همه من را ناامید کرد، عملکرد کسانی بود که با دعوا و تفرقه، به تیم ضربه زدند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: ما نه وظیفه داریم و نه وقتش را داریم که بدانیم مثلاً قرارداد هر بازیکن چقدر است یا چه میزان پول به چه کسی پرداخت شده است. این مسائل باید توسط مدیرعامل، هیئت مدیره، هیئت فوتبال استان و دستگاههای نظارتی بررسی و پیگیری شود. سوال ما این است که پولی که پرداخت میشود باید دقیقاً به حساب چه کسی برود و چه نهادی پاسخگو باشد.
وی تأکید کرد: ما میلیاردها تومان به این تیم کمک کردیم، اما نتیجه چه شد؟ همیشه گفتهام کمک میکنیم که تیم سقوط نکند، اما بعد از آن دوباره تیم وارد حاشیه میشود. چرا باید با مردم اینگونه برخورد شود و چرا باید دائماً درگیر حاشیه باشیم؟
وی با انتقاد از نبود ساختار مدیریتی شفاف در تیم پاس همدان بیان کرد: از همینجا بهصراحت میگویم باید هیئتمدیره مشخص و مستقل تعیین شود؛ افرادی که نه وابسته به من باشند و نه ارتباطی با افراد دیگر داشته باشند. یک فرد مستقل از هر جایی که صلاح میدانید انتخاب کنید تا تیم را اداره کند.
حاجیبابایی تأکید کرد: تیم پاس اجازه ندارد برای هیچ شخص یا گروهی تبلیغ کند؛ این تیم فقط متعلق به مردم همدان است و باید برای مردم همدان فعالیت کند. ما این کار را برای مردم همدان انجام میدهیم، نه برای منافع شخصی یا تبلیغاتی.
وی افزود: اگر بحث تبلیغات است، برخی توقع دارند من ۱۰ میلیارد تومان بدهم تا دیگران به نام خودشان هزینه کنند و مدیریت انجام دهند؛ در حالی که من از ابتدا گفتهام برای تبلیغات شخصی وارد این حوزه نشدهام. چرا انتظار دارند پول همدان صرف شود اما مدیریت و تصمیمگیری دست دیگران باشد؟
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: آنچه من سالها دنبال آن بودهام، منافع مردم و جوانانی است که دلشان برای این تیم میسوزد. تیم فوتبال پاس اگر به لیگهای بالاتر برسد و هر هفته مقابل تیمهایی مانند استقلال و سایر تیمهای لیگ برتری بازی کند، این خودش معادل دهها هزار تبلیغ برای اقتصاد همدان است.
وی در پایان گفت: من به دنبال یک رجل واقعی برای مدیریت این تیم هستم؛ فردی که شجاعت، سلامت و استقلال داشته باشد. اگر این شرایط فراهم شود، پاس میتواند دوباره به جایگاه واقعی خود برگردد و به نماد افتخار مردم همدان تبدیل شود.
