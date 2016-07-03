فیلمنامه ۱۰ قسمت از «شهرزاد» آماده شد/ تولید از نیمه شهریور

محمد امامی تهیه کننده سریال «شهرزاد» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین زمان کلید خوردن فصل دوم این سریال در شبکه نمایش خانگی بیان کرد: فصل دوم سریال «شهرزاد» بین یک تا ۱۵ شهریور ماه کلید خواهد خورد.

وی درباره این بازه زمانی عنوان کرد: وسواس هایی که حسن فتحی کارگردان سریال دارد یکی از دلایلی است که تولید سریال را کمی به تعویق انداخت چون همه ما ملزم هستیم که کاری باکیفیت به مخاطب عرضه کنیم و در حال حاضر همه شرایط برای تولید سریال آماده است. چالش اصلی فیلمنامه است و از آنجایی که مردم منتظر هستند و برایشان توقعی نسبت به این سریال ایجاد شده، آقای فتحی در تلاش است تا این فصل با کیفیت بهتری از فصل اول تولید شود.

۱۰ تا ۱۵ قسمت از فیلمنامه فصل دوم «شهرزاد» آماده شد

تهیه کننده «شهرزاد» درباره اینکه تاکنون چند قسمت از فیلمنامه سریال آماده شده و قرار است این فصل چند قسمت باشد، توضیح داد: کل شاکه داستان طراحی شده و به نگارش درآمده است و حدود ۱۰ تا ۱۵ قسمت نیز آماده شده است. با این حال هنوز کاملا مشخص نیست که این فصل در چند قسمت نوشته خواهد شد و ممکن است همچنان تغییراتی به وجود بیاید.

وی که یکی از سرمایه گذاران سریال «شهرزاد» نیز هست درباره تغییرات قصه در این فصل اظهار کرد: بازیگران اصلی سریال همان شخصیت هایی هستند که در فصل اول حضور داشتند و بنا به مقتضیات داستان بازیگران جدیدی هم به کار اضافه می شوند. لوکیشن های جدیدتری نیز به کار اضافه خواهند شد که بیشتر خارجی هستند.

مردم منتظر ادامه «شهرزاد» هستند

تهیه کننده «شهرزاد» درباره سریال هایی که در سری های دو و سه موفقیت چندانی کسب نمی کنند و همچنین موفقیت شهرزاد در این فصل اظهار کرد: من هم با این موضوع موافق هستم که معمولا تجربه خوبی از سری دوم مجموعه ها و سریال ها نداشته ایم. قصه ای هم که ما به دنبال ساخت آن هستیم «شهرزاد۲» نیست بلکه ادامه «شهرزاد» است چون داستان در نقطه ای تمام شد که تعلیق داشت و مخاطب انتظار داشت بعد از آن را ببیند.

امامی در پایان گفت: در این قصه بازیگران و لوکیشن همان است و ما قرار است ادامه همان داستان را روایت کنیم و فقط در فصل دوم «شهرزاد» کار خلاقه آقای فتحی و نغمه ثمینی این است که به صورت یک سوژه مستقل این اثر را ببینند.

سریال «شهرزاد» با حضور بازیگرانی چون علی نصریان، ترانه علیدوستی، شهاب حسینی، مصطفی زمانی، مهدی سلطانی، محمود پاک نیت، پریناز ایزدیار، گلاره عباسی، فریبا متخصص و سهیلا رضوی در شبکه نمایش خانگی تولید شد.