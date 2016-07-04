به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه لاکپشت پرنده که طی چهار سال گذشته، اقدام به انتخاب برترین کتابهای حوزه کودک و نوجوان کرده است، هفدهمین فهرست خود را اعلام میکند.
بنابر اعلام دبیرخانه لاک پشت پرنده، این فهرست به بررسی و داوری کتابهای کودک و نوجوان طی پاییز سال ۹۲ پرداخته و بهترین کتابهای مخصوص به این گروه سنی را در ابتدای زمستان امسال معرفی کرده است.
در این مراسم، علاقهمندان میتوانند با نویسندگان و مترجمان کتابهای برگزیده دیدار کنند و گپ بزنند و کتابها را با امضای پدیدآورنده تهیه کنند.
همچنین این مراسم، یک برنامه عروسکی خواهد داشت که از برخی از شخصیتهای کتابهایی که به فهرست هفدهمین راه پیدا کردهاند، وام گرفته شده است.
نویسندگان، تصویرگران و مترجمانی که کتابهایشان در حوزه کودک و نوجوان دستهبندی شده و موفق به کسب لاکپشت پرنده شدهاند، در این مراسم حضور مییابند تا ضمن معرفی و روخوانی بخشی از آثارشان برای مخاطبان، کتابهای خود را نیز برای علاقهمندان امضا کنند.
نویسندگان و مترجمانی که کتابهایشان به این فهرست راه پیدا کرده، عبارتند از: احمدرضا احمدی، شهلا انتظاریان، آرمان آرین، فرهاد حسنزاده، مهدی غبرایی، هرمز ریاحی، آتوسا صالحی، سیدنوید سید علیاکبر، مهدی ضرغامیان، محبوبه نجفخانی، سپیده خلیلی، کتایون سلطانی، پروین علیپور، افسانه شعباننژاد، مجید راستی، سوسن طاقدیس، محمدرضا شمس، مینا پورشعبانی، پروانه فتاحی، هدی لزگی، میلاد بابانژاد، الهه مرادی، رضی هیرمندی، ناهید معتمدی، نازنین موفق، مائده گلچین عارفی، زهره قائینی، مهدی رجبی، مریم رزاقی، پریا لطیفی خواه، فریده خرمی، پیمانه قماشچی، مریم مفتاحی، سهیلا هادیپور، فرناز خوشبخت، حسام سبحانی طهرانی، رکسانا سپهر، جواد ثابت نژاد، ماندانا نارنجیها، منصوره محمودی، محمدرضا سرشار، حسین فتاحی، مهرداد صدقی، شقایق قندهاری، احمداکبرپور، سعید روح افزا.
علاقهمندان برای شرکت در این برنامه که جمعه ۲۵ تیر ماه، ساعت ۱۸ برگزار میشود، میتوانند به خیابان دکتر شریعتی، بالاتر از تقاطع مطهری، نبش کوچه کلاته، فروشگاه مرکزی شهرکتاب مراجعه کنند.
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