خبرگزاری مهر- گروه سیاست، علیرضا ابهری/لندن: راهپیمایی بزرگداشت روز جهانی قدس، عصر روز گذشته (یکشنبه) با حضور شمار زیادی از مسلمانان روزه دار و گروه های مدنی حامی مردم مظلوم فلسطین و با فریادهای «مرگ بر اسرائیل' و 'آزادی قدس» در لندن برگزار شد.

تظاهرکنندگان در این آیین که در برابر ساختمان مرکزی شبکه «بی بی سی» در قلب لندن آغاز شد، به منظور محکوم ساختن حمایت های سران واشنگتن از جنایتکاران صهیونیستی، پس از طی کردن خیابان آکسفورد که یکی از پرتردد ترین خیابان های شهر لندن و محل حضور گردشگران خارجی است، در برابر سفارت آمریکا تجمع کردند.

راهپیمایان در این آیین که منجر به بسته شدن شماری از خیابان های مرکزی لندن شد، تصاویری از حضرت امام خمینی(ره)، آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان، پرچم فلسطین، حزب الله و حماس و پلاکاردها و پارچه نوشته هایی در حمایت از مردم فلسطین و محکومیت رژیم صهیونیستی حمل می کردند.

راهپیمایان همچنین در شعارهای خود رژیم صهیونیستی را یک رژیم تروریستی و نژادپرست و همانند گروه داعش خوانده و آزادی سرزمین های اشغالی فلسطین را فریاد زدند.

تظاهر کنندگان ضمن سردادن شعارهایی علیه شبکه «بی بی سی»، سکوت این شبکه در مقابل جنایت های رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی فلسطین را بشدت محکوم کردند.

شرکت کنندگان در راهپیمایی روز جهانی قدس همچنین در جریان تجمع شان در برابر سفارت آمریکا، حمایت های واشنگتن از رژیم صهیونیستی را بشدت محکوم کردند.

در همین حال برای اولین بار تعداد اندکی از گروه های حامی صهیونیست در مقابل راهپیمایان دست به تظاهرات زدند اما بدون شک مهمترین نکته در این اقدام حضور عده ای از طرفداران گروه تروریستی داعش آنهم با پرچم رژیم اسراییل بود.

این حامیان داعش قصد تحریک راهپیمایان را داشتند که هیچ توفیقی پیدا نکردند اما سندی دیگر بر پیوندهای میان رژیم اشغالگر قدس و گروه های تروریستی تکفیری را به نمایش گذاشت.