مصلی امام خمینی (رحمه الله علیه) مهیای برپایی نماز عید فطر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید طلوعی با اعلام این مطلب افزود: اقدامات اجرایی ، عمرانی ، خدماتی و ترافیکی در مصلی امام خمینی (ره) به منظور پذیرایی شایسته از روزه داران تهرانی در چند فاز مختلف تعریف شد و کلیه ادارات تابعه معاونت های اجرایی اقدامات گسترده ای را در دستور کار قرار دادند.

وی یادآور شد: با تلاش گروه های خدماتی معاونت خدمات شهری و محیط زیست ، نظافت سطح داخلی مصلی امام خمینی (ره) و جمع‌آوری نخاله و ضایعات ، شستشو و نظافت و باز پیرایی المان های شهری داخل و اطراف مصلی امام خمینی (ره) تنها بخشی از اقدامات انجام شده از سوی این منطقه بوده است.

شهردار منطقه ۷ همچنین رسیدگی به زیبایی بصری محوطه مصلی امام خمینی (ره) و محل برگزاری نماز عید سعید فطر را از دیگر برنامه های مدیریت شهری منطقه ۷ در آستانه فرا رسیدن عید سعید فطر دانست و اظهار داشت : رنگ آمیزی المان های شهری، جداول، نرده و تابلوهای ترافیکی و شستشوی فنس های اطراف مصلی از جمله اقدامات اداره زیباسازی منطقه و نظافت و رفت وروب به متراژ ۲۵۱ هزار مترمربع، لایروبی و پاکسازی انهار سرپوشیده، شستشوی ایستگاه اتوبوس و BRT، جداول، پل سواره رو و عابر پیاده، نرده ترافیکی، گاردریل، نیوجرسی و مخازن از دیگر فعالیت های انجام شده از سوی اداره خدمات شهری بوده است.

به گفته وی کاشت ۲هزار و ۵۰۰ اصله انواع درخت و درختچه، ۲۰۰ جعبه نشاء فصلی، رنگ آمیزی وسایل بدنسازی، کند و کوب، علف کشی و نظافت و کاشت رز از فعالیت های اداره فضای سبز معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه است .

دکتر طلوعی در ادامه به فعالیت های عمرانی انجام شده در محل برگزاری نماز عید سعید فطر امسال از جمله ۳۰ تن لکه گیری آسفالت در داخل مصلی امام خمینی(ره)، جدولکاری، لکه گیری جداول و لکه گیری پیاده رو اشاره کرد.

همچنین شهردار منطقه با بیان اقدامات ترافیکی انجام شده به منظور تسهیل در عبور و مرور و ترافیک در معابر اطراف و داخل مصلی گفت: ۵۰ هزار متر طول خط کشی محوری در معابر اطراف مصلی امام خمینی (ره)، نصب و نوسازی علائم ترافیکی از قبیل بشکه ترافیکی، مانع ارتجاعی، تابلوهای هشداری، انتظامی و اخباری، گاردریل، نرده در بزرگراه رسالت و معابر شریانی اطراف مصلی امام خمینی (ره) از دیگر اقداماتی است که معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۷ عهده دار آن شده است .