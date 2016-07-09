خشک شدن تالاب شادگان بحران زاست/ تنها ۱۰ هزار هکتار باقیمانده

حجت الاسلام مجید ناصری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: افزایش گردو غبار واز بین رفتن نخل ها از پیامدهای خشک شدن تالاب شادگان است.

وی اضافه کرد: با خشک شدن تالاب شادگان به طور حتم شاهد افزایش گردوغبار در استان خوزستان و دیگر استان های کشور خواهیم بود، بنابراین خشک شدن این تالاب در زمینه اشتغال، صیادی و کشاورزی نیز تاثیر به سزایی دارد و به همین علت مسئولان باید هر چه سریع تر اقداماتی برای بهبود وضعیت نامناسب تالاب شادگان اتخاذ کنند.

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه محیط زیست، گردشگری و کشاورزی به ویژه نخلیات شادگان در خطر تخریب قرار دارند، یادآور شد: متاسفانه باروری نخل خرما در این منطقه به شدت کاهش یافته است.

ناصری نژاد ادامه داد: باید هر چه سریع تر حق آبه شادگان در اختیار این تالاب قرار بگیرد و این در حالی است که باید از کارون منابع آبی به روردخانه جراحی در شهرستان شادگان تزریق تا مشکلات کم آبی تالاب شادگان مرتفع شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خشک شدن تالاب شادگان بسیار بحران زاست، افزود: از ۵۰۰ هزار هکتار تالاب شادگان هم اکنون زیر ۱۰ هزار هکتار از آن باقی مانده که این میزان بحرانی بودن اوضاع این تالاب را نشان می دهد و این در حالی است که با خشک شدن تالاب شادگان نیز شاهد افزایش گردو غبار بیشتر در کشور خواهیم بود.

وی در پایان، با بیان اینکه شمارش معکوس برای خشک شدن این تالاب آغاز شده است، گفت: افزایش گردوغبار، مشکلات تنفسی و از بین رفتن نخل ها در این حوزه انتخابیه نتیجه خشک شدن تالاب شادگان است.