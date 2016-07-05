نمایشگاه عکس و کاریکاتور اعتیاد در دامغان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه که صبح سه شنبه در پایگاه درمانی شهید چراغیان دامغان افتتاح شد، ۱۲۰نقاشی، عکس، پوستر و کاریکاتور با موضوعات شناسایی انواع مواد مخدر و رفتارهای پر خطر، پیشگیری از اعتیاد، سبک زندگی عاری از دخانیات، اطلاع رسانی و ارائه آموزش های لازم درباره آثار سوء مواد مخدر بر جامعه و بهبودی به همت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و پلیس مبارزه با مواد مخدر دامغان در معرض دید عموم قرار گرفت.

توانمند سازی جوانان سدی در برابر اعتیاد

رئیس پلیس اجتماعی و اطلاع رسانی دامغان در خلال افتتاح این نمایشگاه به خبرنگار مهر، گفت: توانمند سازی جوانان و نوجوانان و آموزش صحیح مهارت زندگی از مهمترین عوامل باز دارنده اعتیاد و انحرافات اجتماعی است که باید توسط مردم، خانواده ها، مسئولان و آحاد جامعه جدی گرفته شود.

سروان امیر یعقوبی درباره اقداماتی که باید در رابطه مبارزه با اعتیاد صورت بگیرد، توضیح داد: تهیه نقشه راه در عرصه های پیشگیری از اعتیاد در مدارس، محله ها و محیط کار، از تاثیرگذاری فراوانی برای مقابله با اعتیاد برخوردار است چرا که وجود نقشه راه در نهایت به برنامه ریزی مدون و حساب شده دربرابر این پدیده شوم منجر می شود.

وی اضافه کرد: مواد مخدر و روانگردان ها بحران های بزرگی هستند که جامعه بشری با آن درگیر است و امروز می توان گفت بخش عظیمی از وقت، انرژی و اعتبارات دولت ها صرف مبارزه به قاچاق مواد مخدر و سوء مصرف آن می شود.

رئیس پلیس اجتماعی ناجای دامغان با تاکید برعزم جدی و همه جانبه پلیس در مبارزه با مواد مخدر و سوداگران مرگ، گفت: با توجه به معظلات و چالش های مواد مخدر در جامعه جهانی و به منظور پیشگیری از این آسیب ها هرساله هفته ای تحت عنوان مبارزه با مواد مخدر نامگذاری می شود که این ایام قطعا می تواند فرصت خوبی برای اشاعه مبارزه و مقابله با این معضل خانمانسوز و آگاهی مردم باشد.

اعتیاد دشمن خانواده باثبات است

معاون مرکز بهداشت دامغان نیز در این مراسم، گفت: یکی از عوامل افزایش طلاق در جامعه اعتیاد جوانان به مواد مخدر است که متاسفانه فراگیری آن باعث می شود تا بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی در هر ۲.۵ دقیقه، یک فرد به مواد مخدر معتاد شود لذا این موضوع زنگ خطری جدی برای جامعه محسوب می شود.

صادق محمدی ازنی با بیان اینکه سطح آگاهی و اطلاعات جامعه به ویژه خانواده ها از موضوع معضلات مصرف مواد مخدر می بایست افزایش پیدا کند، ابراز داشت: پیشگیری مقدم بر درمان است و اگر موضوع پیشگیری را جدی بگیریم جامعه ما به سمت کاهش مصرف مواد مخدر سوق پیدا خواهد کرد.

وی افزود: برای مقابله با پدیده شوم مواد مخدر، نباید نقش خانواده ها را در این بین نادیده گرفت چرا که نهاد خانواده به عنوان نخستین مرجع شکل گیری شخصیت درونی و اجتماعی انسان، نقشی بسزا در رفتار هر فرد ایفا می کند لذا می توان گفت توانمندی و آگاهی خانواده ها توانمندی جامعه در مقابله با اعتیاد است.

این نمایشگاه تا اواخر تیرماهبه میزبانی درمانگاه شهید چراغیان دامغان به روی علاقمندان گشوده است.