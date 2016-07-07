منطقه ویژه ماهشهر حتی یک فروند بالگرد امداد و نجات ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی گلمرادی شب گذشته با حضور در محل آتش‌سوزی پتروشیمی بوعلی واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر و ستاد فرماندهی بحران اظهار کرد: در این حادثه همه کارکنان سازمان منطقه ویژه و نیروهای آتش‌نشانی شرایط دشواری را پشت سر گذاشتند و زحمات آنها جای تقدیر دارد.

وی اضافه کرد: کمبود امکانات اما در این میان به قابل قبول نیست و به طور قطع در حوادث این چنینی پیامدهای سنگین و ناگواری به همراه خواهد داشت.

نماینده مردم ماهشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به جرات می توان گفت نبود حداقل یک فروند بالگرد امداد و نجات در تشکیلات منطقه ویژه با وجود ده‌ها کارخانه پتروشیمی با ارزش میلیاردها دلار برای حفظ این سرمایه‌ها در مقابل حوادث، بی‌تدبیری و بی‌تعهدی است که نیاز به بررسی ویژه دارد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس همچنین اقدامات استاندار خوزستان و فرماندار شهرستان بندر ماهشهر به عنوان فرمانده بحران در محل حادثه را مثبت ارزیابی کرد و قابل تقدیر دانست.

به گزارش مهر، یکی از واحدهای مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا واقع در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی شهرستان بندر ماهشهر عصر چهارشنبه دچار آتش سوزی و آتش امروز مهار شد.

برجی که در محل آتش سوزی در این پتروشیمی واقع شده است، بلندترین برج پتروشیمی های ایران بوده که سال ۷۸ از سوی شرکت توسعه شبکه های صنعتی ایران و با استفاده از جرثقیل ۱۲۰۰ تنی نصب شده است.

در جریان این آتش سوزی مجتمع ها و شرکت های اطراف مجتمع پتروشیمی بوعلی نیز تخلیه شدند.

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در زمینی به مساحت ۳۶ هکتار در شمال غربی خلیج فارس در استان خوزستان، در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) واقع است. این شرکت وابسته به شرکت ملی صنایع پتروشیمی است که سال ۱۳۷۷ تاسیس شد.

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در کنار بازار داخلی، مشغول صادرات به کشورهایی نظیر آسیای شرقی، اروپا و امارات است.