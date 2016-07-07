تردد کلیه وسایل نقلیه به سمت منطقه پتروشیمی ماهشهر ممنوع شد

سرهنگ رضا دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی روزهای اخیر محدودیت ترافیکی طرح تابستانه را داشتیم که از روز گذشته ساعت هفت صبح آغاز و تا پایان شب جمعه ساعت 12 ادامه دارد. در این محدودیت تردد کلیه کامیون ها و تریلرها از مسیر اهواز ـ ایذه ـ باغملک ـ دهدز و شهرکرد و بالعکس ممنوع اعلام شد.

وی افزود: امروز نیز به دلیل اعلام آتش سوزی در منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر برای تردد کلیه کامیون ها و تریلرها اعمال شد. با توجه به اینکه پیش بینی وقوع انفجار از قبل اعلام شده بود مجبور به اعمال این محدودیت شدیم.

فرمانده پلیس راه خوزستان تصریح کرد: در این محدودیت تردد کلیه کامیون ها و تریلرها به طرف ماهشهر و سربندر از طرف اتوبان و دیگر راه ها کلا ممنوع شده است.

دولتشاهی ادامه داد: در شهر سربندر نیز از فلکه پلیس به سمت منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر تردد کلیه وسایل نقلیه ممنوع اعلام شده است.

وی بیان کرد: این کنترل ها از امروز صبح تا موقع عادی شدن وضعیت و کنترل حریق ادامه خواهد داشت.

فرمانده پلیس راه خوزستان عنوان کرد: تردد به سمت منطقه برای پیشگیری از وقوع حادثه ممنوع اعلام شده ولی در عین حال امیدوار هستیم که هیچ انفجاری رخ ندهد.

دولتشاهی یادآور شد: مأموران در حال تلاش هستند تا کلیه خودروهای موجود در منطقه ویژه را نیز به منظور پیشگیری از هر گونه حادثه احتمالی تخلیه کنند.

دولتشاهی با اشاره به اینکه این محدودیت ها تا عادی شدن وضعیت برقرار است، بیان کرد: از تمامی رانندگان وسایل نقلیه فوق تقاضا دارم تا برای به وجود نیامدن مشکل نسبت به رعایت این محدودیت ها همکاری لازم را داشته باشند.