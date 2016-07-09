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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۲:۴۲

معاون شهرداری بوشهر:

تقاطع غیرهمسطح میدان آزادی بوشهر امسال تکمیل می‌شود

تقاطع غیرهمسطح میدان آزادی بوشهر امسال تکمیل می‌شود

بوشهر - معاون فنی و عمرانی شهرداری بوشهر گفت: با تامین اعتبارات مورد نیاز، تقاطع غیرهمسطح میدان آزادی بوشهر امسال تکمیل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، صدرالله حیدری صبح شنبه در بازدید از عملیات اجرایی ساخت تقاطع غیرهمسطح میدان آزادی بوشهر اظهار داشت: به منظور بهبود وضعیت عبور و مرور در سطح شهر بوشهر پروژه‌های متعددی در دست اجرا داریم.

وی اضافه کرد: تقاطع غیرهمسطح میدان آزادی بوشهر یکی از پروژه‌های مهم عمرانی شهر بوشهر است که تکمیل آن در بهبود وضعیت عبور و مرور در ورودی شهر بوشهر نقشی بسیار مهم خواهد داشت.

معاون فنی و عمرانی شهرداری بوشهر با اشاره به پیشرفت مطلوب اجرای این پروژه، خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت مقاومت خاک و سفره‌های زیرزمینی در میدان آزادی، پایه‌های تقاطع غیرهمسطح این میدان در عمق ۳۰ متری زمین بتن‌ریزی شده است.

وی با اشاره به اجرای عملیات شمع‌کوبی و پایه‌گذاری این تقاطع، خاطرنشان کرد: بیش از ۶۰۰ تن میلگرد و دو هزار و ۷۰۰ تن بتن در ساخت پروژه تقاطع غیر همسطح تاکنون اجرا شده است.

حیدری از تکمیل سازه‌های این تقاطع تا مهرماه سال جاری خبر داد و افزود: در صورتی که مشکلی برای تامین اعتبارات مورد نیاز نداشته باشیم، این تقاطع تا پایان سال جاری آماده بهره‌برداری خواهد بود.

کد مطلب 3708261

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