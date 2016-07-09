به گزارش خبرنگار مهر، صدرالله حیدری صبح شنبه در بازدید از عملیات اجرایی ساخت تقاطع غیرهمسطح میدان آزادی بوشهر اظهار داشت: به منظور بهبود وضعیت عبور و مرور در سطح شهر بوشهر پروژه‌های متعددی در دست اجرا داریم.

وی اضافه کرد: تقاطع غیرهمسطح میدان آزادی بوشهر یکی از پروژه‌های مهم عمرانی شهر بوشهر است که تکمیل آن در بهبود وضعیت عبور و مرور در ورودی شهر بوشهر نقشی بسیار مهم خواهد داشت.

معاون فنی و عمرانی شهرداری بوشهر با اشاره به پیشرفت مطلوب اجرای این پروژه، خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت مقاومت خاک و سفره‌های زیرزمینی در میدان آزادی، پایه‌های تقاطع غیرهمسطح این میدان در عمق ۳۰ متری زمین بتن‌ریزی شده است.

وی با اشاره به اجرای عملیات شمع‌کوبی و پایه‌گذاری این تقاطع، خاطرنشان کرد: بیش از ۶۰۰ تن میلگرد و دو هزار و ۷۰۰ تن بتن در ساخت پروژه تقاطع غیر همسطح تاکنون اجرا شده است.

حیدری از تکمیل سازه‌های این تقاطع تا مهرماه سال جاری خبر داد و افزود: در صورتی که مشکلی برای تامین اعتبارات مورد نیاز نداشته باشیم، این تقاطع تا پایان سال جاری آماده بهره‌برداری خواهد بود.