به گزارش خبرنگار مهر، معین‌الدین اسدی شامگاه شنبه در مراسم افتتاح طرح ولایت بسیج دانشجویی از جمله اهداف این طرح را آشنایی با مبانی اندیشه ناب اسلامی و تقویت روحیه دفاع از ارزش‌های اسلامی عنوان کرد.

وی افزود: طرح ولایت به دنبال آشنا کردن دانشجویان با سیره نظری و عملی ائمه در بعد تربیتی و اخلاقی است و همچنین آشنایی با تهاجم فرهنگی دشمن و آگاهی از توطئه‌های دشمنان داخلی و خارجی نظام را در نظر دارد.

مسئول بسیج دانشجویی استان به ضرورت ایجاد حساسیت در بین دانشجویان بسیجی تأکید کرد و افزود: در واقع طرح ولایت این حساسیت را نسبت به تهدیدات جنگ نرم مدنظر دارد.

وی به ثبت‌نام ۹۴۵ نفر در این طرح طی سال جاری اشاره کرد و متذکر شد: با بررسی نتیجه آزمون کتبی، مصاحبه و گزینش ۱۶۰ نفر در طرح ولایت استانی و ۲۲ نفر در طرح ولایت کشوری به عنوان سفیران اندیشه اسلامی پذیرفته شدند.

اسدی مدت‌زمان اجرای طرح را هشت روز عنوان و اضافه کرد: علاوه بر این دیدار با خانواده شهدای دانشجو و مدافعان حرم، برگزاری حلقه‌های صالحین، کرسی‌های آزاداندیشی، تریبون آزاد، شبی با شهدا و مسابقات ورزشی پیش بینی شده است.