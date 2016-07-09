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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۲۱:۵۱

مسئول بسیج دانشجویی اردبیل:

بسیج دانشجویی به دنبال تقویت روحیه دفاع از ارزش‌های اسلامی است

بسیج دانشجویی به دنبال تقویت روحیه دفاع از ارزش‌های اسلامی است

اردبیل – مسئول بسیج دانشجویی استان اردبیل گفت: بسیج دانشجویی به دنبال تقویت روحیه دفاع از ارزش‌های اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، معین‌الدین اسدی شامگاه شنبه در مراسم  افتتاح طرح ولایت بسیج دانشجویی از جمله اهداف این طرح را آشنایی با مبانی اندیشه ناب اسلامی و تقویت روحیه دفاع از ارزش‌های اسلامی عنوان کرد.

وی افزود: طرح ولایت به دنبال آشنا کردن دانشجویان با سیره نظری و عملی ائمه در بعد تربیتی و اخلاقی است و همچنین آشنایی با تهاجم فرهنگی دشمن و آگاهی از توطئه‌های دشمنان داخلی و خارجی نظام را در نظر دارد.

مسئول بسیج دانشجویی استان به ضرورت ایجاد حساسیت در بین دانشجویان بسیجی تأکید کرد و افزود: در واقع طرح ولایت این حساسیت را نسبت به تهدیدات جنگ نرم مدنظر دارد.

وی به ثبت‌نام ۹۴۵ نفر در این طرح طی سال جاری اشاره کرد و متذکر شد: با بررسی نتیجه آزمون کتبی، مصاحبه و گزینش ۱۶۰ نفر در طرح ولایت استانی و ۲۲ نفر در طرح ولایت کشوری به عنوان سفیران اندیشه اسلامی پذیرفته شدند.

اسدی مدت‌زمان اجرای طرح را هشت روز عنوان و اضافه کرد: علاوه بر این دیدار با خانواده شهدای دانشجو و مدافعان حرم، برگزاری حلقه‌های صالحین، کرسی‌های آزاداندیشی، تریبون آزاد، شبی با شهدا و مسابقات ورزشی پیش بینی شده است.

کد مطلب 3708799
محمد میرزایی ناطق

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