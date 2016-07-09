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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۲۳:۳۱

ایرج خدری به دیار باقی شتافت

ایرج خدری به دیار باقی شتافت

پیشکسوت بسکتبال پس از مدتها تحمل درد و رنج ناشی از بیماری شامگاه شنبه به دیار باقی شتافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج خدری پیشکسوت بسکتبال پنجشنبه شب به دلیل مشکل تنفسی در بیمارستان امام حسین (ع) بستری شد.  به گفته همسر وی، خدری به دلیل تشدید مشکل تنفسی دچار ایست قلبی شد که با انجام احیا، ضربان قلب به حالت اولیه بازگشت اما سطح هوشیاری خدری پایین بوده و در بیهوشی بسر می برد.

این پیشکسوت بسکتبال که در چند فیلم نیز هنرآفرینی کرده بود شامگاه شنبه پس از چند سال تحمل بیماری به دیار باقی شتافت. وی متولد سال ۱۳۵۰ بود و سابقه بازی در تیم های مختلف بسکتبال ایران را دارد.

گروه ورزشی خبرگزاری مهر این مصیبت را به خانواده وی و جامعه ورزش تسلیت می گوید.

کد مطلب 3708831
رضا خسروي

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    نظرات

    • مهدی خدری ۰۲:۰۲ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
      0 0
      پاسخ
      با سلام متاسفانه عموی عزیزم ایرج خدری فوت کرداز مسئولین بابت این همه توجه بهش کمال تشکر را دارم !!!!!!!

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