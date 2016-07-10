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۲۰ تیر ۱۳۹۵، ۹:۵۴

رئیس شورای اسلامی شهر اهرم:

نرخ بیکاری در شهرستان تنگستان بالا است

نرخ بیکاری در شهرستان تنگستان بالا است

تنگستان- رئیس شورای اسلامی شهر اهرم با بیان اینکه توسعه شهرستان تنگستان امر ضروری است، گفت: نرخ بیکاری در این شهر بالا است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سلیمانی شنبه‌شب در نشست شورای اداری شهرستان تنگستان با اشاره به اینکه محرومیت‌های زیادی در شهرستان وجود دارد، اظهار داشت: با وجود اینکه یک‌سال از عمر دولت باقی مانده ولی انتظارات مردم برآورده نشده و کاستی‌های زیادی وجود دارد.

وی افزود: احداث پل خائیز در راستای ارتباط با دیگر روستا و تسهیل در تردد مردم ضروری است که امیدواریم هر چه زودتر تحقق یابد.

سلیمانی ادامه داد: با توجه به اینکه شغل اکثر مردم این شهرستان کشاورزی است احداث سد مطالبه مردم است که نیاز به پیگیری جدی دارد.

وی به حوادث جاده‌ای در شهرستان اشاره کرد و گفت: راه اهرم- دلوار و اهرم- برازجان یکی از نقاط حادثه خیز بوده و همواره شاهد تصادفات عدیده ای در این محورها هستیم که تا کنون تعریض آن صورت نگرفته است.

سیلمانی با بیان اینکه زیر ساخت های منطقه گردشگری خائیز توسعه پیدا کند، بر مرمت و بازسازی قلعه کلات مند تاکید کرد.

کد مطلب 3708862

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