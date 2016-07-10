وزارت بهداشت سلامت محصولات تراریخته را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا ملک زاده درباره مسئله سالم بودن محصولات ترا ریخته، شایعات و تبلیغات منفی علیه این گونه محصولات تراریخته، گفت: هجمه رسانهای شدیدی بر علیه محصولات تراریخته در ماههای اخیر بوجود آمده و این در حالی هست که سازمان بهداشت جهانی سلامت محصولات تراریخته موجود در بازار را معادل محصولات غیرتراریخته مشابه آنها اعلام کرده است و جای هیچگونه نگرانی باقی نگذاشته است.
وی افزود: علاوه بر این اطلاع دارم که وزرای بهداشت در تمامی دورهها بر سلامت این محصولات تاکید داشتهاند. مسئول و مرجع سلامت کشور، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است و افراد دیگر نمیتوانند در رابطه با سلامت این محصولات نظری بدهند و اگر هم نظر بدهند قابل استناد نیست.
ملک زاده یادآور شد: علاوه بر اینکه افراد متفرقه بایستی ادعاهای خود در رابطه با این محصولات را ثابت کنند، زیرا که هیچ مستند علمی قابل وثوقی در رابطه با ادعای ایشان موجود نیست و تا امروز هیچ مستندی علیه این نوع محصولات به این وزارت ارائه نشده است.
وی در پاسخ به این پرسش که غیر از سازمان بهداشت جهانی و وزارت بهداشت، آیا مراجع معتبر دیگری نیز سلامت این محصولات را تایید کردهاند، گفت: بله، تحقیقات متعددی وجود دارد. یکی از آنها تحقیق ۲۵ ساله اتحادیه اروپایی است که پس از ۲۵ سال تحقیق و مشارکت صدها محقق و ۵۰۰ گروه تحقیقاتی مستقل در نهایت اعلام کرده است که این محصولات کاملا سالم هستند.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: اخیرا در یک اقدام مستقل دیگر آکادمی علوم، مهندسی و پزشکی ملی آمریکا در یک تحقیق مستقل سلامت این محصولات را طی ۲۰ سال گذشته مورد بررسی قرار دادهاند و در نهایت نتیجهگیری کردهاند که این محصولات ایمن و سلامت هستند.
وی درباره اینکه برخی از مدعیان اعلام میکنند که ۲۸ کشور اروپایی مصرف این محصولات را ممنوع کردهاند، اظهار داشت: این موضوع صحت ندارد. EFSA که مرجع صدور مجوز به محصولات غذایی و بررسی سلامت محصولات غذایی در اتحادیه اروپایی است، تا کنون به ۷۱ محصول تراریخته مجوز مصرف صادر کرده است و این محصولات سالها است که در اروپا مصرف میشوند.
ملک زاده گفت: علاوه بر این مشخصا برخی از محصولات هستند مثل سویا که میتوان گفت معادل غیرتراریخته در بازار تجارت جهانی از آنها وجود ندارد و تقریبا میتوان گفت که همه کشورهای جهان از محصولات تراریخته استفاده میکنند. از سوی دیگر حدا قل ۵ کشور اروپایی سالهاست که به کشت و کار این نوع محصولات اشتغال دارند.
وی درباره مزیت سلامت غذایی محصولات تراریخته به محصولات غیرتراریخته، گفت: اول اینکه برخی از محصولات تراریخته مقاوم به آفت هستند و در فرآیند تولیدشان بینیاز از مصرف سموم آفتکش هستند و برخی نیز مقاوم به علفکش هستند که در این نوع محصولات، از سموم علفکش ایمنتر استفاده میشود.
معاون وزیر بهداشت یادآور شد: عوارض باقیمانده سموم شیمیایی کشاورزی در غذای مردم بر سلامت انسانها کاملا ثابت شده است. وقتی ما بتوانیم این سموم را در محصولات حذف کنیم یا کاهش دهیم و یا از سموم ایمنتر استفاده کنیم، صد در صد غذای سالمتری به سفرهی مردم اضافه شده است.
وی افزود: در برخی موارد نیز ارزش غذایی محصولات تراریخته افزایش یافته است و مثال معروف و ارزشمند آن برنج طلایی است که ویتامین آ دارد. برنج های تراریخته ای هم تولید شده اند که آهن قابل جذب زیادی دارند و به ویژه برای خانم ها خیلی مفید است.
ملک زاده درباره سموم علف کش و اینکه برخی اعلام میکنند که گلایفوسیت که در فرآیند کشت محصولات تراریخته مقاوم به علفکش استفاده میشود، سرطانزاست، گفت: سازمان بهداشت جهانی و سازمان خواروبار جهانی در یک بررسی مشترک تمامی سموم علفکش را مورد بررسی قرار دادهاند.
وی تاکید کرد: این دو سازمان جهانی در نهایت اعلام کردهاند که گلایفوسیت که از ۵۰ سال پیش در کشاورزی مصرف می شود و اخیرا در فرآیند کشت برخی از محصولات تراریخته در مزارع نیز جایگزین علف کش های بسیار خطرناک شده است، جزو کمخطرترین انواع علفکشهاست.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت متولی تصمیمگیری نهایی در حوزه سلامت محصولات تراریخته است، گفت: قطعا و یقینا وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو متولی سلامت مردم چه در حوزه محصولات تراریخته و چه در حوزههای دیگر محصولات از جمله محصولات ارگانیک است.
وی افزود: البته سازمان غذا و دارو هم بر مبنای مستندات باید پاسخ دهد و همینطوری نمی توان محصولاتی را نفی کرد! قانون ملی ایمنی زیستی صدور مجوز محصولات تراریخته در حوزه غذایی و بهداشتی را بر عهده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گذاشته است.
ملک زاده افزود: در وزارت بهداشت نیز تقاضاهای وراد شده به دقت مورد بررسی قرار میگیرند و بعد مجوز می گیرند پس جای هیچگونه نگرانی برای مردم باقی نخواهد ماند.
وی درباره «شورای ملی ایمنی زیستی» که وزیر بهداشت نیز عضو آن است گفت: در قانون ملی ایمنی زیستی «شورای ملی ایمنی زیستی» با ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت وزرای جهاد کشاورزی، بهداشت، علوم، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، نماینده انجمنهای علمی و نماینده اعضای هیات علمی و نظارت دو نماینده مجلس تعریف شده است.
معاون وزیر بهداشت گفت: این شورا مسایل متعددی را در حوزه ایمنی زیستی کشور در دستور کار دارد. مثلا در آخرین جلسه شورای ملی ایمنی زیستی که در حدود ۱۵ ماه پیش برگزار شد «آئین نامه اجرایی بند ب ماده ۷ قانون ملی ایمنی زیستی» تصویب شد و آییننامه بازدارنده قبلی لغو شد.
وی افزود: اما متاسفانه لغو آییننامه قبلی تا کنون ابلاغ نشده است. البته وزارت بهداشت متقاضی برگزاری جلسات این شورا در اسرع وقت است تا هم موضوع «عدم لغو آییننامه» را مطرح کند و هم اینکه موضوع «بررسی عملکرد پروژه توانمندسازی ایمنی زیستی» را در دستور کار قرار دهد.
ملک زاده یادآور شد: خوشبختانه پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره توجه ویژهای در ۳۸ سال اخیر به توسعه علمی و استفاده از فناوریهای نو در کشورمان شده است. اما همیشه دشمنان ایران اسلامی در پی ضربه زدن به استقلال و پیشرفت این کشور بودهاند.
وی افزود: در حال حاضر نیز با دستیابی متخصصین کشورمان به فناوری تولید محصولات تراریخته (مشخصا پنبه و برنج تراریخته) بیش از پیش مورد توجه این دشمنان قرار گرفته است و هجمه رسانهای اخیر نیز ناخواسته این اهداف را دنبال میکند.
معاون وزیر بهداشت گفت: درخواست من از مردم کشورمان این است که به پژوهشگران متعهد کشورشان اعتماد کنند و بدانند که وزارت بهداشت در حوزه سلامت مردم از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد. محصولات تراریخته اعم از وارداتی و تولید داخلی نیز به دقت مورد بررسی سلامتی قرار گرفته و بعد مجوز میگیرند.
وی اظهار داشت: افراد مدعی و کسانی که با انگیزه های مختلف ممکن است در مورد سلامت غذاهای کشورمان اظهارنظرهای غیر علممی داشته باشند هم همواره وجود داشتهاند و خواهند داشت، فقط اعتماد مردم و مسئولین کشور به پژوهشگران و مسئولین وزارت بهداشت این مرزو بوم است که راهگشای ادامه راه استقلال و خودکفایی کشور خواهد بود.
نظر شما