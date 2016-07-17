مریم سلمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه جشنواره‌های سفره ایرانی، فرهنگ گردشگری در هشت منطقه از کشور برگزار می‌شود و استان سمنان در بین استان های منطقه چهار قرار دارد، گفت: نخستین جشنواره منطقه ای ملی «سفره ایرانی فرهنگ گردشگری» از ۳۰ تیر تا اول مرداد در رامسر و با حضور استان های منطقه یک شامل گیلان، مازندران، گلستان و قزوین برگزار می‌شود.

وی برگزاری این جشنواره‌ها را در جذب گردشگر و معرفی فرهنگ مردم مناطق مختلف کشور به ویژه در زمینه نحوه پخت غذاهای محلی موثر دانست و افزود: این جشنواره در محورهای نمایشگاه غذای محلی، برگزاری مسابقه آشپزی، انتخاب واحدهای پذیرای و محل‌های عرضه غذای برتر، نمایش‌های آیین غذا، نشست های علمی درباره غذا و نمایشگاه صنایع دستی مورد استفاده در تهیه و عرضه غذا برگزار می‌شود.

سرپرست اداره گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان گفت: برند سازی غذاهای ایرانی در صنعت گردشگری جهان، استانداردسازی واحدهای پذیرایی ملی و بومی، جذب گردشگر، حمایت از تنوع فرهنگی و غذایی و معرفی غذاهای سالم به مردم و گردشگران از اهداف این جشنواره است.

سلمانیان با بیان اینکه در این راستا کشور به هشت منطقه اقلیمی تقسیم شده که در زمان بندی های مختلف جشنواره هایی در شهرهای رامسر، تبریز، کرمانشاه، مشهد، اصفهان، یزد، شیراز و بوشهر از ۳۰ تیر تا ۱۰ دی ماه سال جاری برگزار می شود، بیان کرد: استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سمنان به عنوان استان‌های منطقه چهار در نظر گرفته شده‌اند که شهر مشهد از ۲۴ تا ۲۶ شهریور ماه به مدت سه روز میزبان این جشنواره در منطقه چهار خواهد بود.

وی افزود: احیای غذاهای سنتی، معرفی غذاهای بومی مهجور مانده یا در حال فراموشی، تنوع‌بخشی به جاذبه‌های گردشگری و تبدیل غذاهای بومی و سنتی به یکی از جاذبه‌های هر منطقه و ترغیب رستوران‌ها برای قرار دادن غذاهای محلی در منوی خود از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره است که در دو بخش اصلی عرضه و مسابقه برگزار و داوری در مرحله مسابقه توسط داوران مطرح کشور انجام خواهد شد.

معاون گردشگری میراث فرهنگی استان سمنان درباره شرایط حضور در این جشنواره نیز گفت: تمامی واحدهای مربوط به تولید و عرضه موادغذایی اعم از رستوران‌ها، کارخانجات موادغذایی و ... در سطح استان می‌توانند برای معرفی، فروش و تبلیغ انواع خوراک و موادغذایی تولیدی خود در این جشنواره به رقابت بپردازند.

سلمانیان افزود: علاقمندان به حضور در این نمایشگاه برای دریافت اطلاعات تکمیلی در خصوص نحوه اخذ غرفه می توانند با معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان سمنان تماس حاصل کنند.

وی در خاتمه بیان کرد: برترین های این جشنواره در سطح ملی، به جشنواره ها و مسابقات بین المللی گردشگری اعزام می‌شوند.