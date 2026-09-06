آلمان موشک و ۵ ماهواره به مدار زمین فرستاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، حدود هفت دقیقه بعد نام این موشک در کتاب های رکورد ثبت و وارد مسیری بیضوی دور سیاره خاکی شد. این درحالی است که تاکنون هیچ موشکی از خاک غرب اروپا به مدار زمین پرتاب نشده بود.

نیکولاس پراکیس مهندس ارشد موشک اسپکتروم در ایزار در این باره می گوید: این تاریخ سازی است، تاریخ سازی برای اسپکتروم، تاریخ سازی برای ایزار و تاریخ سازی برای اروپا.

این دومین پرتاب اسپکتروم به حساب می آید. موشک دو قسمتی با ارتفاع ۲۸ متر نخستین بار در مارس ۲۰۲۵ میلادی از مقر فضایی آندویا به فضا پرتاب شد. اما براساس آنچه که در بیشتر پرتاب های نخست رخ می دهد، اسپکتروم دچار اختلال شد و کمتر از یک دقیقه پس از پرتاب روی زمین سقوط کرد.

شرکت ایزار از این رویداد آموخت و پرتاب شماره دو را برنامه ریزی کرد که در ابتدا قرار بود در ژانویه ۲۰۲۶ میلادی انجام شود. اما اختلالی در شیر فشار این برنامه را بهم ریخت و پرتاب را به ماه مارس به تعویق انداخت. آب وهوای نامساعد و قایق های مزاحم چند بار پرتاب را در آن تاریخ به تعویق انداختند و در ۹ آوریل نیز تلاش برای پرتاب موشک به دلیل نشتی در مخزن تحت فشار کامپوزیتی لغو شد.

در ۱۵ ژوئن نیز عملیات پرتاب پس از ردیابی رفتاری عجیب در سیستم مایع موشک لغو شد.

البته اسپکتروم در ماموریت آغازین خود هیچ محموله قابل مشاهده ای نداشت اما در پرتاب جدید پنج ماهواره کیوب ست و یک آزمایش پرتاب نشدنی را به مدار زمین برد.