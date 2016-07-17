بحران غذا در ونزوئلا و عزیمت به کلمبیا برای خرید مایحتاج

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: در پی بازگشایی مرز کلمبیا و ونزوئلا هزاران نفر از ونزوئلایی‌ها برای خرید غذا و دارو وارد کشور همسایه شدند. وزارت خارجه کلمبیا در بیانیه‌ای اعلام کرد دست‌کم ۳۵ هزار ونزوئلایی روز شنبه «با نظم و تحت شرایط امنیتی» وارد شهر کوکوتا در کلمبیا شدند.

در این بیانیه آمده است مرز روز شنبه حدودا هشت ساعت باز بود.

بازگشایی مرز در روز شنبه فروشندگان در شهر کوکوتا را غافلگیر کرد زیرا مرز دو کشور طبق اعلام مسئولان قرار بود روز یکشنبه باز شود. در همین حال، لوئیس کارلوس ویلگاس، وزیر دفاع کلمبیا، گفت برای تهیه مایحتاج کافی برای ونزوئلایی‌هایی که قرار است طی روزهای شنبه و یکشنبه از مرز عبور کنند، تلاش‌های بسیاری انجام شده است.

به گفته منابع محلی، مقام‌های کلمبیا در ابتدا مدارک افرادی را که قصد عبور از مرز داشتند را بررسی می کردند و سپس اجازه عبور می‌دادند. مرز دو کشور هفته گذشته نیز به مدت ۱۲ ساعت باز شد که طی آن حدود ۳۵ هزار نفر از مردم ونزوئلا برای خرید مایحتاج خود به کلمبیا رفتند.

«نیکلاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا، در اوت ۲۰۱۵ و به دلیل تیراندازی شبه‌نظامیان کلمبیایی به نیروهای مرزبانی ونزوئلا دستور بستن مرز را صادر کرد. در این تیراندازی سه نیروی مرزبانی ونزوئلا زخمی شدند. بنا بر اعلام دولت ونزوئلا، پیش از بسته شدن مرز روزانه بیش از ۱۰۰ هزار نفر از دو گذرگاه مرزی بین دو کشور تردد می‌کردند.

این رقم در حال حاضر به حدود سه هزار نفر رسیده است که بیشتر آنها دانشجو و افراد بیمار هستند.

بحران غذا

در پی تشدید بحران کمبود شدید مواد غذایی و دارو در ونزوئلا، نیکولاس مادورو، رئیس جمهور این کشور اعلام کرد در چارچوب طرح دولت برای مبارزه با بحران اقتصادی، ارتش بنادر اصلی کشور را تحت کنترل می‌گیرد.

پیشتر مادورو دستور داده بود که ارتش هماهنگی تولید و توزیع مواد غذایی را با نظارت بر دو کارخانه فرآوری مواد غذایی و بنادر بر عهده بگیرد.

ونزوئلا از دی‌ماه سال گذشته به وضعیت اضطراری اقتصادی مواجه شده است. حدود ۹۶ درصد از بودجه ونزوئلا وابسته به درآمدهای نفتی است و کاهش بهای جهانی نفت طی یک و نیم سال اخیر، این کشور را با بحرانی شدید مواجه کرده است.

ونزوئلا همچنین با مشکل کمبود شدید انرژی مواجه است به طوری که قطع مکرر برق باعث نارضایتی گسترده عمومی در این کشور شده است. راهکارهای مقطعی دولت از جمله سه روز مرخصی اجباری کارمندان در هفته و تعطیلات هفتگی مدارس نیز نتوانسته این مشکل را برطرف کند.

دولت کاراکاس کمبود برق را به دلیل خشکسالی ناشی از پدیده آب و هوایی ال‌نینو می‌داند که باعث شده سدهای برق آبی کشور از کار بیافتند و یا با ظرفیت کمتری کار کنند؛ در حالی که منتقدان می‌گویند کمبود انرژی نیز همانند سایر مشکلات کشور به دلیل سوء مدیریت اقتصادی و ناکارآمدی دولت است.

با این حال، مخالفان دولت ونزوئلا تلاش می کنند از این نارضایتی استفاده کرده و مادورو را عزل کنند.