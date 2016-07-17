جزییات سرقت های سریالی با ماشین امدادخودرو

به گزارش خبرنگار مهر ۲۹ خردادماه زنی با مراجعه به کلانتری ۱۰۱ تجریش اعلام کرد که دومرد در پوشش مأموران امداد خودرو اقدام به کلاهبرداری از وی کرده اند.

با توجه به سرقت لوازم خودرو با شگرد خاص دو شیاد با دستور دادیار شعبه سوم دادسرای ناحیه ۳۴ تهران تیمی از پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران وارد عمل شدند.

در این مرحله زن جوان به کارآگاهان گفت: چندی پیش برای انجام ورزش صبحگاهی به پارک قیطریه رفته بودم ؛ پس از پایان ورزش ، با مراجعه به محل پارک خودروی شخصی ام قصد روشن کردن آن را داشتم اما روشن نشد چند دقیقه ای در حال تلاش برای روشن کردن خودرو بودم که در همین زمان دو مرد با یک سمند سفید رنگ دارای آرم و علائم مشخص به من مراجعه و خودشان را مأموران امداد خودرو معرفی کردند ؛ آنها به بهانه پیدا کردن علت نقص فنی ، اقدام به بررسی موتور خودرو کرده و سرانجام گفتند که پمپ بنزینِ ماشین دچار نقص فنی شده ونیاز به تعویض دارد ؛ به این بهانه آنها اقدام به تعویض پمپ بنزین کرده و در ازای تعویض آن نیز با یک پمپ بنزین جدید و دارای هولوگرام ۲۶۰ هزار تومان از من پول دریافت کردند.

وی افزود: پس از چند روز برای پیگیری علت خرابی خودرویم و تعمیر اساسی آن به یک مرکز امداد خودرو رسمی در شمال تهران مراجعه کردم که کارشناس امداد خودرو با بررسی دقیق خودرو عنوان داشت که سیستم سوخت رسانی خودرویم به صورت عمدی دچار نقص شده و پمپ بنزین جدید خودروی بنده نیز بر خلاف ادعای آن دو تعمیرکار دسته دوم بوده و کارکرده است.

با توجه به شگرد کلاهبرداری دو مرد فریبکار و بررسی پرونده های مشابه ، کارآگاهان اقدام به شناسایی یکی از مجرمان سابقه دار به نام "مسعود . ح" کردند که سال گذشته دقیقا به همین شیوه و شگرد دستگیر و روانه ی زندان شده بود اما اطلاع پیدا کردند که "مسعود" همچنان در زندان حضور دارد .

در ادامه تحقیقات ، کارآگاهان دریافتند که برادر مسعود به نام"حیدر . د" ۳۲ ساله که او نیز از مجرمان سابقه دار است با یک سمند سفیدرنگ در محدوده خانه اش در منطقه سبلان تردد دارد ؛ با بهره گیری از همین اطلاعات تصویر "حیدر . د" از سیستم جامع پلیس آگاهی به دست آمد و زن جوان با دیدن آن ادعا کرد حیدر همان تعمیرکار اصلی بوده است.

خیلی زود حیدر . د در نزدیکی خانه اش و در حالیکه سوار بر سمند سفید رنگ دارای آرم و علائم مشخص امداد خودرو سراسری بود دستگیر شد .

کاراگاهان بلافاصله با مراجعه به مخفیگاه حیدر و بازرسی دقیق موفق به کشف پمپ بنزین های سرقتی انواع خودروهای پژو ۴۰۵ ، ۲۰۶ ، مگان و زانتیا و همچنین آرم ، اتیکت و علائم (هولوگرام) جعلی منتسب به شرکت های خودروسازی شدند که متهم با نصب این علائم روی پمپ بنزین های سرقتی یا دست دوم ، اقدام به فروش آنها به طعمه هایشان کردند.

"حیدر . د" که چاره ای جز اعتراف نداشت به سرقتی بودن این پمپ بنزین ها اعتراف کرد و گفت که با یکی از دوستانش به نام "محمد . ج" ۳۰ ساله در نقش مأموران امداد خودرو اقدام به فروش پمپ بنزین های سرقتی به شکایت و در واقع کلاهبرداری کرده است.

"حیدر . د" در اعترافاتش به کارآگاهان گفت: خودروهایی که رانندگان آنها که بیشتر زن بودند ، شناسایی و آنها را تعقیب می کردیم ؛ زمانیکه از خودروهایشان پیاده و آنرا ترک می کردند ، به سراغ ماشین ها می رفتیم و پس از ایجاد نقص فنی در سیستم سوخت رسانی خودروها ، با پرسه زنی در خیابان منتظر می ماندیم تا راننده اش خودرو به محل پارک آن مراجعه کند ؛ هنگامی که صاحب خودرو قصد روشن کردن خودرو را داشت ، خودرویش روشن نمی شد و در این زمان با مراجعه به وی با معرفی خود به عنوان مأمور امداد خودرو ، به صورت ساختگی اقدام به بررسی خودرو کرده و سرانجام اعلام می کردیم که پمپ دچار نقص شده و حتی احتمال حریق خودرو نیز وجود دارد ؛ رانندگان خودروها نیز به ناچار درخواست تعویض پمپ را می کردند و ما نیز پمپ سالم خودروهای آنها را باز و یک پمپ کارکرده دیگر را تحت عنوان پمپ آکبند به روی خودروهای آنها نصب می کردیم ؛ برای این کار مبالغی بین ۲۵۰ تا ۴۵۰ هزار تومان بسته به نوع خودرو دریافت می کردیم و پمپ سالم خودروهای آنها را نیز به عنوان داغی با خودرو می بردیم.

با شناسایی "محمد . ج" به عنوان دیگر متهم این پرونده ، کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی به خانه "محمد" در خیابان سبلان مراجعه و با انجام مراقبت های نامحسوس پلیسی موفق به دستگیری وی شدند .

در ادامه تحقیقات ، حیدر با معرفی یکی دیگر از همدستان سابقش به نام "حسن . ن" ۴۵ ساله عنوان داشت که بیشترسرقت پمپ بنزین خودرو و فروش آنها به رانندگان را به همراه "حسن. ن" انجام داده اما پس از گذشت مدتی ، حسن با جدا شدن از وی به تنهایی این شیوه و شگرد سرقت و کلاهبرداری را انجام می دهد که مخفیگاه "حسن . ن" نیز در منطقه پیروزی شناسایی شد و به دام افتاد و در بازرسی از مخفیگاه وی نیز دهها پمپ بنزین سرقتی و یک پژو ۴۰۵ سبز رنگ مورد استفاده در سرقت ها کشف و توقیف شد.

سرهنگ کرم یوسف وند ، رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت : "با اعتراف صریح حیدر و دلایل و اسناد به دست آمده از مخفیگاه دزدان بویژه حیدر ، دزدان به سرقت های سریالی و کلاهبرداری های سازمان یافته اعتراف کردند و با انجام تحقیقات پلیسی گروهی از زنان و حتی مردانی که فریب خورده بودند شناسایی شدند و کسانیکه با همین روش به دام افتاده اند می توانند به پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران مراجعه کنند.