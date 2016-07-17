۸۵ درصد مشکلات درمانی در بنیاد شهید و امورایثارگران برطرف شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد علی شهیدی امروز یکشنبه در جمع خانواده‌های شهدا و ایثارگران کرمانشاه دیدار و دلجویی از خانواده‌های ایثارگران را از تاکیدات مقام معظم رهبری عنوان کرد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به معضل بیکاری در کشور اشاره و بیان کرد: امروز اشتغال مهم‌ترین مسئله جامعه شده و این مهم به طور قطع یکی از مشکلات جامعه ایثارگری نیز هست.

حجت‌الاسلام شهیدی به وجود۷۰ هزار نفر جویای کار از فرزندان جامعه ایثارگری در کشور اشاره و بیان کرد: اقداماتی برای اشتغال فرزندان ایثارگران انجام شده و طی دو سال اخیر قریب به ۳۴ هزار شغل برای آنان ایجاد شده است.

وی همچنین به برنامه‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران برای ایجاد اشتغال برای فرزندان ایثارگران اشاره و اظهار کرد: این طرح‌ها در بخش‌های مختلف خدمات و صنعت طراحی شده و بزودی در استان کرمانشاه اجرا می‌شود.

معاون رئیس جمهور از پرداخت معوقات جامعه ایثارگری تا پایان امسال خبر داد و افزود: این معوقات از سال ۷۶ تا ۹۰ پرداخت شده و تلاش می‌کنیم تا معوقات سال‌های ۹۲ و ۹۳ طی شش ماهه نخست سال آینده پرداخت شود.

وی از وجود ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار نفر جمعیت ایثارگری در کشور خبر داد و گفت: این استان در دوران دفاع مقدس ۲۰ هزار جانباز سرافراز، ۹۸۰۰ شهید والامقام و ۷۰۰ آزاده تقدیم کرد.

حجت‌الاسلام شهیدی با اعلام وجود بیش از ۱۵۴ جانباز شیمیایی در استان کرمانشاه افزود: این عزیزان حق بزرگی بر گردن همه ما دارند.

این مسئول ضمن بیان اینکه همه ما به شهدا و خانواده‌های معظم آنان مدیون هستیم، ابراز امیدواری کرد که مشکلات جامعه ایثارگری و جانبازان در کشور با تلاش‌های مستمر برطرف شود.

وی با بیان اینکه ۸۵ درصد مشکلات درمانی در بنیاد شهید و امورایثارگران برطرف شده، گفت: امیدوار هستیم و تلاش خواهیم کرد تا مسائل سایر بخش‌ها مورد بازنگری قرار گرفته و با کار کارشناسی در سریعترین زمان ممکن برطرف شود.

حجت‌الاسلام شهیدی از پیگیری مطالبات مطرح شده در این سفر خبر داد و اضافه کرد: همه مطالبات و نامه‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی در پایان اشاره‌ای به طرح «سپاس» کرد و گفت: مسئولان ارشد استان در این طرح از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران سرکشی خواهند کرد و این برنامه در تهران نیز انجام می‌شود.