به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد موسوی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در دیدار با جانباز سرافراز سید جلال روغنی ضمن تأکید بر جایگاه والای جانبازان در نظام مقدس جمهوری اسلامی، اظهار کرد: عزت و اقتدار امروز کشور، مرهون جانفشانی‌ها و استقامت شما عزیزانی است که در سخت‌ترین شرایط از آرمان‌های انقلاب و میهن دفاع کردید.جانبازان ما، اسوه‌های صبر، ایمان و پایداری هستند و خدمت به آنان و همه جامعه معزز ایثارگری، وظیفه‌ای خطیر و افتخاری بزرگ برای همه مسئولان است.

وی با اشاره به لزوم توجه مستمر به مسائل و نیازهای جانبازان افزود: بنیاد شهید و امور ایثارگران با تمام توان در مسیر تکریم، حمایت و ارتقا سطح خدمات‌رسانی به جامعه ایثارگری گام برمی‌دارد و تلاش می‌کند.

در ادامه، جانباز سرافراز سید جلال روغنی نیز ضمن قدردانی از رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: جانبازان با توجه به شرایطی که دارند با مسائلی روبرو هستند که امیدواریم با تلاش جنابعالی و مجموعه بنیاد رضایت‌مندی عزیزان نسبت به گذشته بیشتر و مسائل آنان مرتفع شود.