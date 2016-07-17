تغییرات بخش نمایشی در ۴۸ ساعت رقم خورد/ از بی نمک شدن می ترسیدیم

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بازیگران برنامه «دورهمی» امروز از یکشنبه ۲۷ تیرماه در محل لوکیشن این برنامه برگزار شد و بازیگران این برنامه از جمله رامین ناصرنصیر، مهران رنجبر، الیکا عبدالرزاقی، سروش جمشیدی و امیر جنانی به پرسش هایی خبرنگاران پاسخ گفتند.

ناصر نصیر در ابتدای این نشست درباره تغییرات برنامه که باعث شد او به تیم جدید بخش نمایشی کار اضافه شود، گفت: چندی پیش تغییراتی در «دورهمی» اعمال و چند شخصیت به مجموعه اضافه شدند و یکی از آنها من بودم.

وی درباره استقبال از سری جدید بخش نمایشی این برنامه توضیح داد: عده ای سری قبلی این نمایش‌ها را دوست داشتند و عده ای هم هستند که اخیرا با سری جدید این بخش ارتباط برقرار کردند. به هر حال وقتی تغییراتی در هر اثری رخ می دهد مدت زمانی طول می کشد تا مخاطب به فضای جدید عادت کند.

وی ادامه داد: ابتدا باید شخصیت ها معرفی شوند تا شوخی های این شخصیت ها نیز برای مخاطبان جالب و جذاب باشد. این زمان برای معرفی شخصیت ها باعث شد که در این مدت بار کمدی کار کمتر شود.

این بازیگر مجموعه های طنز در ادامه بیان کرد: البته متن هایی که برای چنین مجموعه هایی نوشته می شود بسیار مهم است و باید متن های عمیق تری نوشته شود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره ساختار نمایش «دورهمی» و اینکه این ساختار قدیمی شده است، توضیح داد: این فرم نمایشی به گونه ای نیست که بتوان گفت قدیمی شده است اما باید اجازه داد که شخصیت ها شناخته شوند و بعد کمدی ها اتفاق بیفتد.

ناصر نصیر درباره علاقه خودش به مجموعه «دورهمی» اظهار کرد: من تنها یک یا دو قسمت از این کار را دیده ام چون از سال گذشته تا حالا هر شب اجرای تئاتر داشتم و در چند هفته اخیر تنها توانستم چند قسمت از این برنامه را ببینم. با این حال فکر می کنم «دورهمی» جزو معدود برنامه هایی است که در کنار دیگر سریالها و برنامه های تلویزیون دیده شده و مورد استقبال قرار گرفته است.

وی درباره تجربه بازی در این مجموعه اضافه کرد: «دورهمی» تجربه متفاوتی برای من بود. من به طور جداگانه در عرصه تئاتر و تصویر نقش ایفا کرده بودم اما «دورهمی» کاری بینابین است و ما در تئاتر در لحظه اجرا بازخورد ها را دریافت می کنیم اما در این برنامه در لحظه، هم باید برای مخاطب اجرا کنیم و هم حواسمان به دوربین و تماشاگر منزل باشد.

ناصرنصیر در پایان سخنان خود درباره جذابیت کارهای کمدی و جدی گفت: کسانی که کمدی کار می کنند نوع نگاهشان به دنیا هم فرق می کند و با نوعی کمدی همراه است اما برای ما به عنوان بازیگر این مهم است که کار استخوان دار و دارای ساختاری قوی باشد.

امیر جنانی دیگر بازیگر این مجموعه در این نشست درباره نقش خود توضیح داد: شخصیت من در سری جدید به کار اضافه شد و همراه با مهران رنجبر وارد کار شدم. ما این دو شخصیت را می توانیم در جامعه خودمان هم ببینیم. شخصیت هایی که کاری به آینده ندارند بلکه بیشتر به خوشگذرانی توجه می کنند.

سروش جمشیدی دیگر بازیگر «دورهمی» در پاسخ به پرسشی درباره دیالوگ های خود و بداهه بودن آنها اظهار کرد: متن، پایه کار ما است و اگر هم بداهه پردازی در برنامه وجود داشته باشد ما ابتدا این بداهه پردازی را در تمرین داریم و بعد با تایید آقای مدیری به ضبط و تصویربرداری می رسد.

وی درباره شباهت نقش خود با نقشی که در مجموعه «در حاشیه» داشت، گفت: من سعی کردم نقشم در مجموعه «دورهمی» متفاوت از مجموعه «درحاشیه» باشد و فکر نمی کنم نقشی که در این مجموعه داشتم شبیه نادر «در حاشیه» باشد. شاید آنچه که باعث تداعی نقش نادر می شود میمیک صورتم باشم و از همان روز اول که با آقای مدیری حرف زدیم قرار شد میمیک صورت من خوشحال باشد.

جمشیدی در بخش دیگری از سخنان خود درباره جنس کمدی مورد علاقه اش توضیح داد: این جنس از کمدی از علائق من دور نیست با این حال من کمدی در فضای رئال تر مثل کارهای عطاران را هم بسیار دوست دارم.

بازیگر مجموعه های «درحاشیه» و «دورهمی» در پایان سخنانش درباره همکاری با مهران مدیری گفت: مهران مدیری خیلی جدی است و خیلی سخت می گیرد. با این حال من به او اعتقاد کامل دارم و خودم را در کار به او می سپارم.

الیکا عبدالرزاقی دیگر بازیگر مجموعه «دورهمی» در این نشست درباره سری جدید نمایش های این مجموعه اظهار کرد: من سری قبلی بخش نمایشی را بیشتر دوست داشتم زیرا درباره آن بسیار فکر شده بود و من می دانستم که طراح لباس و گریم چقدر برای طراحی های خود زحمت کشیده بودند اما این تغییرات در بخش نمایشی بسیار ناگهانی و طی ۴۸ ساعت اتفاق افتاد.

این بازیگر درباره نقش خود در سری جدید گفت: این نقش ابعاد مختلفی دارد که من هنوز در حال پیدا کردن آنها هستم.

در پایان این نشست مهران رنجبر بازیگر «دورهمی» درباره حضور خود در این مجموعه توضیح داد: این اولین حضور من در یک کار کمدی بود و پیش از این من در آثار جدی حضور داشتم. این اولین بودن برایم بسیار ترسناک و از طرفی هیجان انگیز بود. من می ترسیدم کار بی نمک شود اما خدا را شاکر بازخوردهای خوبی دریافت کردیم.

به گزارش مهر، این نشست بدون حضور دیگر بازیگران مجموعه «دورهمی» برگزار شد و اصحاب رسانه نتوانستند برای پوشش پشت صحنه برنامه حضور داشته باشند.