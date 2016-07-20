پیمان سلطانی آهنگساز و رهبر ارکستر موسیقی کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انتشار تازه ترین آلبوم خود اینگونه توضیح داد: «گفت و شنید» عنوان تازه ترین اثر موسیقایی بنده در حوزه آهنگسازی است که پیش تر با عنوان «نظامی خوانی» تولید شده بود. این آلبوم یک سوئیت سمفونی است که بر اساس خمسه نظامی گنجوی ساخته شده و ساختار آن مبتنی بر ارکستر سمفونیک و ارکستر سازهای ایرانی است و دو خواننده در آن حضور دارند.

به گفته وی، علاوه بر حضور نوازندگان ایرانی و خارجی استاد بهمن رجبی نیز به عنوان نوازنده افتخاری تنبک در کنار آنها حضور داشته‌اند.

وی افزود: اجرای بخش سمفونیک بر عهده ارکستر فیلارمونیک ارمنستان و اجرای بخش سازهای ایرانی نیز بر عهده تعدادی از نوازندگان ایرانی بوده که بنده در هر دو مورد به عنوان آهنگساز و رهبر ارکستر حضور داشتم. غلامرضا رضایی و سعید ادیب خوانندگان و یارتا یاران راوی این آلبوم هستند.

سلطانی در توضیح بیشتر آلبوم خود عنوان کرد: قطعات آلبوم «گفت و شنید» چهار سال پیش ساخته و سه سال پیش وارد مرحله ضبط شد و طبق برنامه ریزی های انجام گرفته قرار است تا سه هفته آینده در دسترس علاقه مندان موسیقی قرار گیرد.این اثر همان گونه پیش از این هم درباره آن توضیحاتی را ارائه دادم، به نوعی گفت و شنودی عاشقانه است که ما بر اساس پنج خمسه نظامی گنجوی آن را روایت کردیم.

این آهنگساز درباره ویژگی های آلبوم بیان کرد: ترکیب فرم موسیقی کلاسیک غربی و موسیقی ایرانی برای رسیدن به یک ساختار تازه از جمله ویژگی هایی است که می توانم در مورد این آلبوم به آن اشاره کنم. در این آلبوم ضمن گذار به موسیقی ایرانی تلاش شده که مخاطب از منظر یک ساختار امپرسیونیستی و اکسپرسیونیستی با شاعری چون نظامی آشنا شود. ما در این ساختار نظامی را در گذشته ندیده ایم بلکه تلاش شده با رویکردی معاصر به این شاعر نگاه شود.