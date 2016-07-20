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۳۰ تیر ۱۳۹۵، ۹:۳۹

اختصاصی مهر؛

قاچاقچی سم پشت کار عام المنفعه مخفی شد/ توقیف محموله قاچاق خشکبار

قاچاقچی سم پشت کار عام المنفعه مخفی شد/ توقیف محموله قاچاق خشکبار

یک مقام مسئول از توقیف یک محموله بزرگ قاچاق خشکبار در یکی از استانهای غربی خبرداد و گفت: همچنین یک قاچاقچی سم، اقدام به واردات و عرضه گسترده این محصول در کشور می‌کند.

یک مقام مسئول در گفتگو با مهر با بیان اینکه در یکی از استانهای غربی کشور یک محموله بزرگ قاچاق خشکبار از جمله بادام زمینی، گردو و غیره کشف و توقیف شده است، افزود: این محصولات به اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تحویل داده شده است.   

وی افزود: مسئولان اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان بر خلاف قانون حفظ نباتات بر فروش این محصولات پافشاری می کردند.

گفتنی است؛ تمام محصولات کشاورزی که به صورت قاچاق وارد کشور می شوند، طبق رویه توسط سازمان حفظ نباتات و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز امحاء می شوند و سالم بودن یا نبودن آنها مبنای این کار نیست.

این مقام مسئول همچنین از قاچاق گسترده سم به کشور توسط عده ای سودجو خبرداد و با بیان اینکه دادگاه برای قاچاق سم جریمه تعیین کرده اما میزان آن بسیار اندک است، گفت: در همین حال یک قاچاقچی سم اقدام به واردات گسترده این محصول می کند و سپس در قالب کارهای عام المنفعه آن را به مردم عرضه می نماید.

وی تصریح کرد: این فرد که گفته می شود به منابع قدرت وصل است و افرادی از وی حمایت می کنند، همچنان در این زمینه فعالیت دارد و حل شدن این معضل نیازمند برخورد جدی مسئولان عالی رتبه و دولتی با او است.

کد مطلب 3718655

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    نظرات

    • گلنوش امیری ۱۱:۲۷ - ۱۳۹۵/۰۴/۳۰
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      به نظر می رسد دست های پنهان و قدرتمندی در این ماجرای قاچاق وجود دارد که دولت نمی تواند از پس آنان برآید.
    • محسن ۱۱:۴۰ - ۱۳۹۵/۰۴/۳۰
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      جای تاسف داره...
    • فرهادی ۱۱:۵۶ - ۱۳۹۵/۰۴/۳۰
      0 0
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      سم مثل دارو برای برطرف کردن یک بیماری گیاهی به کار میره بنابراین باید با کیفیت و با شناسنامه باشه و براساس نسخه گیاهپزشک مصرف بشه . قاچاق سم یعنی این که وارد کننده محصولش بی کیفیت و غیر استاندارده و طبیعتا برای سلامت مردم و گیاه ضرر داره
    • ف. د ۱۲:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۴/۳۰
      0 0
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      از خبرگزاری مهر بابت انتشار اخبار مربوط به قاچاق کالا و ارز سپاسگذاریم .
    • شهروند ۱۲:۰۱ - ۱۳۹۵/۰۴/۳۰
      0 0
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      به امید روزی که ایران از دست این قاچاقچی ها خلاص بشه. لازمه اون هم سیاست های دولتی است که اجازه نده قاچاق برای قاچاقچی جذاب باشه. باید ریسک قاچاق رو در ایران بالا برد.
    • خطیری ۱۲:۱۹ - ۱۳۹۵/۰۴/۳۰
      0 0
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      سازمان اموال تملیکی باید از فروش محصولات توقیف شده و قاچاق کشاورزی کنار گذاشته بشه. محصولات کشاورزی مثل خشکبار قاچاق، نیاز به آزمایش دقیق دارن که آلودگی اونا مشخص بشه نه این که زود حراجش کنن و بیاد به بازار مصرف

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