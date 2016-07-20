قاچاقچی سم پشت کار عام المنفعه مخفی شد/ توقیف محموله قاچاق خشکبار

یک مقام مسئول در گفتگو با مهر با بیان اینکه در یکی از استانهای غربی کشور یک محموله بزرگ قاچاق خشکبار از جمله بادام زمینی، گردو و غیره کشف و توقیف شده است، افزود: این محصولات به اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تحویل داده شده است.

وی افزود: مسئولان اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان بر خلاف قانون حفظ نباتات بر فروش این محصولات پافشاری می کردند.

گفتنی است؛ تمام محصولات کشاورزی که به صورت قاچاق وارد کشور می شوند، طبق رویه توسط سازمان حفظ نباتات و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز امحاء می شوند و سالم بودن یا نبودن آنها مبنای این کار نیست.

این مقام مسئول همچنین از قاچاق گسترده سم به کشور توسط عده ای سودجو خبرداد و با بیان اینکه دادگاه برای قاچاق سم جریمه تعیین کرده اما میزان آن بسیار اندک است، گفت: در همین حال یک قاچاقچی سم اقدام به واردات گسترده این محصول می کند و سپس در قالب کارهای عام المنفعه آن را به مردم عرضه می نماید.

وی تصریح کرد: این فرد که گفته می شود به منابع قدرت وصل است و افرادی از وی حمایت می کنند، همچنان در این زمینه فعالیت دارد و حل شدن این معضل نیازمند برخورد جدی مسئولان عالی رتبه و دولتی با او است.