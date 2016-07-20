به گزارش خبرنگار مهر ؛ علی اصغر فانی در جلسه مشترک با علی مویدی قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر که با حضور معاونان، مدیران کل و مشاوران هر دو نهاد در وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، گفت: کار مبارزه با مواد مخدر، بسیار مهم است و این وزارتخانه معتقد است که باید با این معضل برخورد کرد و ما با اعتقاد به این مبارزه می پردازیم.

وی افزود: علی رغم اینکه این وزارتخانه پرمخاطب ترین دستگاه کشور است اما تربیت مختص یک سازمان نیست، بلکه باید با کمک دستگاه های دولتی و غیر دولتی و مشارکت مدیران، معاونین، مشاوران، اولیاء و مربیان و دانش آموزان با پدیده شوم مواد مخدر مقابله کرد.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه خواستار همکاری های دو نهاد در حوزه پیشگیری از اعتیاد شد و ادامه داد: کودکان و نوجوانان از یکدیگر حرف‌شنوی دارند، لذا باید تشکل های دانش آموزی را در این حوزه فعال کرد.

فانی بیان داشت: ٥٠٠ هزار دانش آموز سفیر سلامت در کشور داریم، آنان سفیران سلامت و بازوان کمکی به بخش بهداشت و سلامت آموزش و پرورش محسوب می شوند که می توان آنان را در حوزه پیشگیری از اعتیاد نیز وارد و تقویت کرد.

وی در ادامه بر ایجاد حس مشارکت جویی معلمان مدارس نسبت به موضوع پیشگیری از اعتیاد تاکید کرد و افزود: در این‌صورت به هدف مورد نظر در حوزه پیشگیری از اعتیاد خواهیم رسید.

وی در ادامه تاکید کرد: وزارتخانه متبوعش آماده همه گونه همکاری در زمینه پیشگیری از اعتیاد است.

بودجه پیشگیری از اعتیاد وزارت آموزش و پرورش در حد مقدورات افزایش می‌یابد

همچنین علی مویدی قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه بامواد مخدر از اقدامات ارزنده وزارت آموزش و پرورش به ویژه در ٦ ماهه گذشته برای گسترش پوشش پیشگیری از اعتیاد قدردانی کرد و خواستار ارتقاء سیستم و تشکیلات مناسب تر در این وزارتخانه برای امر مبارزه شد.

وی در ادامه به افزایش بودجه آموزش و پرورش در حد مقدورات ستاد اشاره داشت و افزود: وزارت آموزش و پرورش از دستگاه های کلیدی امر مبارزه با مواد مخدر است.

قائم مقام دبیرکل ستاد در ادامه به ایجاد جریان سازی تنفر از مواد مخدر در قالب برگزاری یک کارگاه برای فرمانداران سراسر کشور اشاره کرد و گفت: این حرکت اقدامی موثر در جهت شناخت مسئولان از مواد مخدر و عوارض ناشی از آن بود و در نظر داریم با حضور در همایش ها و تجمعات بزرگ وزارت آموزش و پرورش، مباحث این حوزه را مطرح کرده تا عزیزان این وزارتخانه نیز جدی تر از گذشته مبارزه با اعتیاد را دغدغه خود بدانند.

پرویز افشار معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز با اشاره به افزایش بودجه پیشگیری وزارت آموزش و پرورش بر تولید کتابچه برای تمامی معلمان در جهت توسعه پوشش پیشگیری از اعتیاد تاکید کرد.

وی در ادامه گفت: تشکل‌ها و نهادهای ‏مهمی مانند انجمن اولیاء و مربیان، مجلس دانش آموزی، بسیج دانش آموزی، جمعیت جوانان هلال احمر، همیاران سلامت دانش ‏آموزی از جمله ظرفیت های مهمی هستند که می بایست به نحو شایسته استفاده کرد.

افشار همچنین بر تداوم اجرای فعالیت‌های مهمی مانند آموزش پیشگیری از اعتیاد در مقطع دوم متوسطه به همراه والدین و مربیان، غربالگری و مداخله زودرس ‏در سنین پیش‌دبستانی و دو سال اول ابتدایی تاکید کرد.