به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «ناگفته و اسرار زندگی شهید آیت الله سید محمدباقر صدر» نوشته آیت الله عفیف نابلسی، عالم برجسته شیعیان لبنان، با ترجمه خانم اسماء خواجه زاده از سوی دفتر نشر معارف منتشر شد.

درباره زندگی، اندیشه و سلوک شهید آیت الله سید محمدباقر صدر و خواهر شهیدش بنت الهی صدر، پژوهشهای زیادی در جهان عرب و ایران انجام شده است. اما امتیاز کتاب پیش رو، این است که به قلم یکی از شاگردان شهید صدر نوشته شده است که هم اکنون مدیر حوزه علمیه امام صادق(ع) شهر صیدای لبنان است و در این شهر نماز جمعه برپا می کند و رئیس هیأت علمای جبل عامل لبنان نیز است. این کتاب ترجمه «خفایا و اسرار من سیرة الشهید محمدباقر الصدر» نوشته آیت الله عفیف نابلسی است که در بیانی دیگر خاطرات زندگی نویسنده در عراق و ارتباطاتش با شهید صدر و علمای برجسته عراق و لبنان است.

آیت الله عفیف نابلسی در ابتدای مقدمه کتاب، گفتارهایی از اندیشمندان جهان عرب درباره شهید آیت الله صدر می آورد:

« - در عصر حاضر مولودی برتر از محمدباقر صدر در جهان اسلام زاده نشده است. (شیخ مرتضی آل یاسین)

- به نظر من بیهوده‌گویی در نوشته‌های سید محمدباقر صدر اصلاً معنا ندارد. (زکی نجیب محمود/ فیلسوف مصری)

- گوش کن شیخ (شیخ عفیف)؛ محمدباقر صدر اعلم علمای اسلام در این عصر است. (شیخ محمدجواد مغنیه)

- مارکسیسم مخالفی بهتر از محمدباقر صدر نداشته است. (اکرم زعیتر/ اردن)

- سید محمدباقر صدر در زندگی‌اش عمل مکروهی مرتکب نشد. (سید کاظم حائری)

- در دفاع از عقیده اسلامی و مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام) کسی قوی‌تر از سید محمدباقر صدر ظاهر نشده است.(سید محمود هاشمی [شاهرودی])

وی در ادامه می نویسد: «مدتی است می‌خواهم درباره این اندیشه درخشان و شخصیت عظیم بنویسم، اما هرچه سنّ و تجربه‌ام بیشتر می‌شود زبان از بیان قاصر می‌گردد. دوست داشتم درباره تمام دغدغه‌ها و دردها و درگیری‌های او بنویسم و تا آنجا که ممکن است زبان به ستایش و افتخار نگشایم ولی طبع عالی و اندیشه عظیم او ناخواه مرا به این دام می‌کشاند، چندان‌که قدرت تأثیرگذاری و سحر بیان و همت والای او توان بیرون آمدن از این دام را از من می‌گیرد. سال‌ها یکی پس از دیگری می‌گذرند و من هنوز نمی‌دانم چطور درباره او حرف بزنم. مسائل متعددی را هم نمی‌توانم شفاف بیان کنم؛ چون نگران آنم که کسی حرفم را نفهمد و خیال کند قصدم از طرح برخی جزییات اتهام بستن به علما یا تعرّض به مراجع عظام است. در عین حال نمی‌خواهم خلاصه‌ای از ماجرا را شرح دهم یا از روی وقایع رد شوم؛ چون در این صورت هم مطلب ناقص می‌شود و هم حقیقت گم، و حرف‌هایم هیچ معنا و سودی نخواهند داشت. در عین حال نمی‌خواهم شخصیتی مانند این شهید سعید در میان پشته اتهامات دوست و آتش ظلم و اجبار گم شود. دیرزمانی گذشته است، ولی احساسات من نسبت به او خاموش نشده و دردها و مصیبت‌هایی که بر سر این امت رفته چیزی از آن کم نکرده است. من همیشه بر این باور بوده‌ام که ما به آن ذهن و اندیشه نیازمندیم.

آن شهید انرژی فوق‌العاده‌ای داشت و من با وجود احترام و تقدیر نسبت به همه علما، نمی‌توانم او را با هیچ‌یک از مراجع معاصر مقایسه کنم. صحبت درباره شهید صدر بدون در نظر گرفتن شرایط و موارد مبهم پیرامون او ممکن نیست با این‌حال سعی من در این کتاب تنها آن است که تجربه شخصی خودم را با او بنویسم ـ البته همان‌طور که می‌گویند حرف حرف می‌آورد ـ و فقط به مواردی اشاره کنم که آن زمان دیده یا شنیده‌ام و به آنها مطمئن هستم. لذا این کتاب منبعی جز نویسنده ندارد. درباره وقایع قبل از ورود به نجف و بعد از خروج از آن که به شهید هم مربوط است، هم مطالب بسیاری نوشته شده و هم من اطلاعات خوبی دارم اما به خاطر رابطه‌ام با استاد ـ که به مرور زمان متحول شد ـ به شیوه خودم درباره آنها نوشته‌ام و فقط همان‌ها را که دیده و حس کرده‌ام نقل می‌کنم.»

چاپ اول کتاب «ناگفته و اسرار زندگی شهید آیت الله سید محمدباقر صدر» در ۱۲۰صفحه، قطع رقعی، تیراژ ۱۰۰۰ نسخه و قیمت ۵۰۰۰ تومان منتشر شده است. دفتر نشر معارف در زمینه صدر تاکنون کتاب «شهید صدر» (نوشته آیت الله سید کاظم حائری) را با ترجمه دکتر سید مهدی نوری کیذقانی و زینب آذربو منتشر کرده است و به زودی کتاب استاد سید صدرالدین قبانچی (امام جمعه نجف اشرف) را درباره این متفکر شهید منتشر می کند. ضمناً نشر معارف از این نویسنده و عالم برجسته لبنانی کتاب «عروج تا ملکوت» (شرح حدیث عنوان بصری) را ترجمه و منتشر کرده است و به زودی دو کتاب «ده گفتار» و «فرازهای نورانی از زندگی امامان معصوم(ع)» را منتشر می کند.

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دفتر نشر معارف در راستای معرفی آثار اندیشمندان جهان اسلام چهار کتاب «راهبردهای اسلام»، «شیعه امامیه»، «گسترش ارزشها در پرتو اسلام» و «قیام امام حسین(ع) در پرتو نص و سند» از مرحوم علامه عبدالهای الفضلی (متفکر برجسته شیعی عربستان)، سه کتاب «تاکتیک های جنگی دفاع از مرزهای اسلامی در دعای اهل الثغور امام سجاد(ع)»، «شبهات یهودی» و «خاخام شکست خورده» از علامه جعفر مرتضی عاملی (مورخ و اندیشمند برجسته لبنانی)، «نقش دین در زندگی بشر» آیت الله محمدمهدی آصفی، «امامت و رهبری جامعه» از آیت‏ الله سید کاظم حائری، «اسلام، دین بیداری» از استاد محمد العاصی (اندیشمند آمریکایی و عضو مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی)، دو کتاب «میراث عظیم و امت خفته» و «جهان اسلام و خیزش آگاهی» از دکتر مظفر اقبال (رئیس مرکز اسلام و علوم کانادا)، «انقلاب اسلامی؛ بزرگترین چالش آمریکا» از دکتر ظفر بنگاش را ترجمه و منتشر کرده است و به زودی کتابهای دیگری از آیت الله شیخ عیسی قاسم، شیخ نعیم قاسم، آیت الله سید عبدالله الغریفی، دکتر کلیم صدیقی، یوسف الخباز و طلال عتریسی و... منتشر می‌کند.

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