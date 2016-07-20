به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید محمدکاظم موسوی متقی، دبیر ستاد طرح تربیت حافظان قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اجرای طرح ملی حفظ قرآن کریم در سازمان اوقاف و امور خیریه که از سال ۹۱ در این سازمان آغاز شد، گفت: در سال ۹۱ سازمان اوقاف و امور خیریه برنامه‌ای چهار ساله را برای ترییت یک میلیون نفر حافظ قرآن در بقاع متبرکه به اجرا گذاشت.

دبیر ستاد طرح تربیت حافظان قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه افزود: الحمدلله با همت همکاران در سازمان اوقاف و تلاشهای بی‌وقفه ۵ هزار مربی قرآن در پایان سال ۹۴ موجب شد به جای یک میلیون نفر، یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر در طرح ملی حفظ قرآن کریم ثبت‌نام کنند.

وی با بیان این مطلب که سال گذشته در آزمون پایانی، ۴۰۰ هزار نفر در این طرح شرکت کردند، گفت: سازمان اوقاف و امور خیریه بعد از پایان برنامه چهارساله، برنامه پنج ساله دیگری را برای کل کشور تصویب کرد تا علاوه بر یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر حافظ در طی ۴سال گذشته، ۵/۱ میلیون نفر دیگر هم به طرح حفظ قرآن کریم که شامل حفظ موضوعی، ترتیبی و مجازی قرآن کریم است، بپیوندند.

حجت‌الاسلام موسوی متقی با بیان این مطلب که در سال نخست از برنامه پنج ساله دوم برای هر استانی سهمیه‌بندی قرار داده شد و استان تهران با ۶۰ هزار نفر بیشترین سهمیه را به خود اختصاص داده، افزود: استانها از اوایل اردیبهشت ماه، مراحل ثبت‌نام را آغاز کردند و اینک از ۳۶۰ شهرستان کشور، ۵۰ شهرستان و از میان استانها نیز، دو استان سهمیه‌شان را تکمیل کرده‌اند.

وی با بیان این مطلب که در بخش آموزش مجازی حفظ قرآن کریم تاکنون ۲۵ هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند، تصریح کرد: در این بخش به دلیل محدودیتهایی که وجود دارد، در چندین استان کشور، شعبه آموزش مجازی را راه‌اندازی کردیم و با این کار، حافظان مجازی و غیرحضوری لازم نیست با استان تهران در ارتباط باشند، بلکه از طریق استان خودشان وضعیت‌شان بررسی و مدیریت می‌شود و این موجب کاهش بسیاری از هزینه‌ها و رفت و آمدها می‌شود و بار سنگینی را که روی مرکز اصلی‌ سازمان در قم است کم می‌کند.

حجت‌الاسلام موسوی متقی با اشاره به اینکه مرکزی در قم در حوزه تربیت مربی فعال است، گفت: این کار همزمان با شروع طرح ملی حفظ قرآن کریم و با درخواستهایی که از استانهای مختلف مبنی بر عدم وجود مربیان قرآن به سازمان اوقاف و امور خیریه رسید، در سال ۹۱ آغاز و تاکنون حدود ۵ هزار و ۷۰۰ مربی تریت شده است.

وی درباره تعداد حافظان تربیت شده در استانهای مختلف کشورمان گفت: در میان تمام استانهای کشور، استانهایی چون تهران با ۸۰ هزار نفر، اصفهان با ۳۴ هزار نفر، فارس با ۳۲ هزار نفر، خوزستان با ۳۱ هزار نفر و خراسان رضوی با ۲۶ هزار نفر، بیشترین حافظان قرآن کریم به خود اختصاص داده‌اند.

دبیر ستاد طرح تربیت حافظان قرآن کریم سازمان اوقاف با تأکید بر اینکه تربیت ۱۰ تا ۱۵ میلیون حافظ قرآن، مستلزم این است که تمام دستگاه‌های مربوطه با قدرت وارد میدان شوند، گفت: تحقق سخن مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد ۱۰ تا ۱۵ میلیون حافظ کل قرآن، تنها با اقدامات سازمان اوقاف و امور خریه میسر نمی‌شود، با این حال، سازمان اوقاف با تمام وجود وارد عمل شده تا در حد توان خود، دغدغه مقام معظم رهبری را در این زمینه مرتفع سازد.

فراهم سازی امکان حفظ قرآن بدون حضور در کلاس

حجت‌الاسلام موسوی متقی، با بیان این مطلب که سازمان اوقاف و امورخیریه در بحث حفظ قرآن کریم امکانات مختلفی را برای کسانی که علاقه‌مند به حفظ قرآن‌اند، فراهم کرده است، گفت: در کنار کلاسهای حضوری، کلاسهای مجازی حفظ قرآن هم وجود دارد، اما عده هستند که امکان حضور در هیچ یک از این دو کلاس برایشان میسر نیست، سازمان برای این عده هم بسته‌ای را فراهم کرده تا آنان حتی از راه دور هم بتوانند از این فرصت برای حفظ قرآن کریم بهره ببرند.

دبیر ستاد طرح تربیت حافظان قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه افزود: بسته‌ای که سازمان برای این گروه از علاقه‌مندان به حفظ قرآن تهیه کرده، در حوزه حفظ موضوعی قرآن است که همزمان با مسابقات بین‌المللی قرآن کریم در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) تهران، از آن رونمایی شد.

وی درباره محتویات این بسته کمک آموزشی گفت: این بسته کمک آموزشی شامل کتاب ۳۰۰ موضوع حفظ قرآن، راهنمای حفظ موضوعی و نرم‌افزاری شامل ۱۲ هزار سوال کاربردی است.

حجت‌الاسلام موسوی متقی با اشاره به قیمت این بسته آموزشی و نحوه تهیه آن گفت: این بسته کمک آموزشی با تخفیف ۵۰ درصد با قیمت ۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه آن پس از واریز مبلغ مذکور به شماره حساب ۰۱۰۳۶۶۸۴۶۴۰۰۷ بانک ملی به نام سازمان اوقاف و امور خیریه، دفتر امور دینی، اسکن فیش آن را به آدرس ایمیل quranhefz.ir@gmail.com ارسال کنند.