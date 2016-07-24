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۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۱۸

عیادت مدیر کل دفتر موسیقی از فرهنگ شریف

عیادت مدیر کل دفتر موسیقی از فرهنگ شریف

مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شنبه دوم مرداد ماه با حضور در بیمارستان عرفان تهران از فرهنگ شریف نوازنده صاحب نام موسیقی ایرانی عیادت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد طالبی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تعدادی از مدیران این نهاد شنبه دوم مرداد ماه با حضور در بیمارستان عرفان تهران از استاد فرهنگ شریف نوازنده صاحب نام موسیقی ایرانی عیادت کرد.

 مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد در این دیدار ضمن قدردانی از زحمات کادر پزشکی بیمارستان عرفان، اظهار امیدواری کرد این نوازنده صاحب سبک کشورمان هرچه زودتر سلامتی خود را بازیافته و به فعالیت های هنری بازگردد .

فرهنگ شریف از نوازندگان سرشناس و برجسته و صاحب سبک‌ تار است که سال ۱۳۱۰ در شهر آمل به دنیا آمد و از نوازندگان برتر نیم قرن اخیر ایران محسوب می‌شود. وی تار را نزد استادان عبدالحسین شهنازی و مرتضی نی‌داوود، تارنوازان بزرگ اواخر دوره قاجار و اوایل پهلوی آموخت اما شیوه نوازندگی وی به اساتیدش شباهتی ندارد و مخصوص خود اوست. وی به عنوان یکی از تکنوازان و بداهه‌نوازان سرشناس موسیقی ایرانی هم شناخته می‌شود.

فرهنگ شریف در کارنامه هنری خود با خوانندگانی چون اکبر گلپایگانی، حسین خواجه امیری، تاج اصفهانی، غلامحسین بنان، محمدرضا شجریان همنوازی داشته‌است و در چند فستیوال بین‌المللی از جمله فستیوال موسیقی برلین توانسته‌است ساز تار را به خوبی به جهانیان بشناساند. فرهنگ شریف چند سالی را در دانشگاه‌های مطرح آمریکا به امر آموزش موسیقی مشغول بود.

این هنرمند صاحب نام موسیقی ایرانی که چندی پیش به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری شده بود و پس از بهبودی، عصر دیروز مرخص شد.

کد مطلب 3721791

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