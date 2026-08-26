به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر امور زنان و خانواده دانشگاه آزاد اسلامی، حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) میزبان جمعی از دانشجویان دختر استان قم در قالب برنامه «میهمانی ملکوت» بود؛ برنامهای که با محوریت هویت زن مسلمان، جایگاه اجتماعی زنان و مؤلفههای موفقیت و اثرگذاری اجتماعی برگزار شد.
لیلا نصرالهی، مشاور ریاست دانشگاه آزاد اسلامی در امور زنان و خانواده، در این مراسم با تبیین تفاوت میان الگوهای ارائهشده از زن در تمدن غرب و الگوی زن مسلمان ایرانی، بر ضرورت توجه به هویت دینی، فرهنگی و اجتماعی زنان تأکید کرد.
وی با اشاره به حضرت زینب(س) بهعنوان الگویی برجسته برای زنان مسلمان، صبر، شجاعت و اقتدار ایشان را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: الگوی واقعی زنان این سرزمین، صبر توأم با اقتدار حضرت زینب(س) است؛ بانویی که پس از واقعه عاشورا با صلابت در برابر دستگاه ظلم ایستاد و اجازه نداد حقیقت به فراموشی سپرده شود.
نصرالهی همچنین با اشاره به نقشآفرینی زنان ایرانی در مقاطع حساس کشور، گفت: زنان ایرانی در برهههای خطیر، همواره دوشادوش مردان در صحنه حضور داشته و جلوههایی از مسئولیتپذیری، ایثار و حضور مؤثر خود را به نمایش گذاشتهاند.
مشاور ریاست دانشگاه آزاد اسلامی در امور زنان و خانواده با تأکید بر ضرورت روایت صحیح از نقش زنان ایرانی افزود: اگر واقعیتهای مربوط به حضور و ایثار زنان ایرانی بهدرستی روایت شود، جهانیان با ابعاد دیگری از نقشآفرینی زنان این سرزمین آشنا خواهند شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، دانشجویان را به حرکت در مسیر سه مؤلفه «هدفمندی، امید و اخلاق» فراخواند و تصریح کرد: صرف داشتن دانش و مهارت برای موفقیت کافی نیست و در کنار موفقیت علمی و حرفهای، نباید انسان خوب بودن و پایبندی به اخلاق را فراموش کرد.
نصرالهی ادامه داد: بسیاری از افراد به موفقیتهای مادی دست پیدا میکنند، اما در این مسیر از اخلاق و انسانیت فاصله میگیرند؛ سفیران واقعی علم و امید کسانی هستند که اخلاق را قربانی موفقیت نمیکنند.
برنامه «میهمانی ملکوت» با هدف بازتعریف نقشآفرینی بانوان دانشجو در تراز تمدن نوین اسلامی و با تکیه بر ابعاد علمی و معنوی شخصیت حضرت معصومه(س) طراحی شده است.
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