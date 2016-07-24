مشارکت ۵۰۰ نفر در سرشماری عمومی نفوس و مسکن یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد، محمدحمید فخرالدین اظها داشت: هشتمین دوره سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵، از ۳ تا ۲۴ مهرماه بصورت اینترنتی و از ۲۵ مهرماه تا ۲۵ آبان ماه به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

وی افزود: در کل کشور حدود ۳۵ هزار نفر در رده های اجرایی و ستادی کار برگزاری سرشماری را بر عهده دارند که این میزان در استان یزد حدود ۵۰۰ نفر است.



فخرالدین اضافه کرد: پیرو تشکیل نخستین جلسه ستاد سرشماری کشور با حضور روسا و معاونان آمار و اطلاعات سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استانها در مرکز آمار، تشکیل ستاد استانی در دستور کار قرار گرفته تا پس از آن و با ابلاغ مصوبات، کار برای این طرح بزرگ و ملی آغاز شود.



معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد خاطرنشان کرد: علاوه بر مسئولان سازمان مدیریت، نماینده ستاد سرشماری کشور، مدیرکل آموزش و پرورش، مدیرکل صداوسیما، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی و مدیرعامل مخابرات، مدیرکل پست نیز در ستاد عضویت دارند.



وی افزود: همزمان با ستاد استان، ستاد شهرستان ها به ریاست فرمانداران شکل خواهد گرفت و امور سرشماری در ۱۰ شهرستان استان مدیریت خواهد شد.



هشتمین دوره سرشماری عمومی نفوس مسکن، همزمان با سراسر کشور برای نخستین بار به دو صورت حضوری و غیرحضوری برگزار می شود.