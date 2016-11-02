۴۰ درصد مردم ایران سرشماری شدند/ ادامه سرشماری حضوری تا ۲۸ آبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، علیرضا زاهدیان با بیان اینکه تا صبح امروز ۴۰ و نیم درصد مردم ایران به طور قطعی سرشماری شدند، افزود: تا صبح امروز ۱۰ میلیون و ۴۴۶ هزار خانوار با جمعیت ۳۴ میلیون و ۶۶۸ هزار نفر سرشماری شدهاند.
وی با اشاره به اینکه خانوارهای غایب میتوانند از طریق اینترنت یا تلفن در سرشماری شرکت کنند، گفت: تا کنون ۶۱ هزار خانوار غایب از طریق اینترنت اطلاعات خود را ثبت کرده و در سرشماری نفوس و مسکن شرکت کردهاند.
قائم مقام ستاد سرشماری نفوس و مسکن افزود: خانوادههایی که کد آماری خود را گم کردهاند میتواند به وبگاه سرشماری قسمت بازیابی کد آماری مراجعه و این کد را به دست آورده و در اختیار ماموران آمارگیر قرار دهند.
۲۳ درصد جمعیت تهران سرشماری شدند
در همین زمینه مدیراجرایی طرح سرشماری نفوس ومسکن استان تهران با بیان اینکه تا صبح امروز ۲۳ درصد جمعیت این استان سرشماری شدند، افزود: تاکنون ۲ میلیون و ۹۱۰ هزار و ۵۳۱ نفر دراستان تهران سرشماری شدهاند.
نعمت الله ترکی با اشاره به اینکه سرشماری حضوری تا ۲۸ آبانماه ادامه دارد، گفت: از خانوارها میخواهیم مدارک لازم مانند شماره ملی اعضای خانوارو کدپستی منزل مسکونی خودرا همراه داشته باشند تا روند پرسشهای ماموران امارگیر به سرعت انجام شود.
به گزارش مهر، سرشماری حضوری نفوس و مسکن از ۲۸ مهر آغاز شده و تا ۲۸ آبانماه ادامه خواهد داشت.
در این مرحله همه مردم ایران سرشماری خواهند شد و کسانی که پیش از این در سرشماری اینترنتی شرکت کرده و کد آماری دریافت کردهاند، کافی است کد خود را در اختیار مأمور آمارگیر قرار دهند.
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