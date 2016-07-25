ورزش در هوای آلوده خوب است یا بد؟

العالم نوشت: در شهرهای پرجمعیتی مثل لندن، میانگین مرگ و میر به دلیل آلودگی هوا، به ۹۵۰۰ نفر در سال می رسد.

اما به گفته پژوهشگران، نکته مثبتی که در ورزش کردن حتی در شهرهای آلوده ای مانند لندن وجود دارد، این است که فعالیتهای بدنی معمولاً خطرات ناشی از آلودگی هوا را دفع می کند.

حتی در نیودهلی که آلودگی هوا دهها برابر از آلودگی هوای لندن بیشتر است، مردم برای خنثی سازی خطرات آلودگی هوا باید پنج ساعت در هفته دوچرخه سواری کنند.

از این گذشته، پیاده روی بیشتر، به معنای استفاده کمتر از خودرو و استفاده کمتر از خودرو، به معنای آلودگی کمتر هواست.

بنابراین از آنجا که ورزش منظم باعث کاهش احتمال ابتلا به بیماری هایی مثل دیابت و بیماری های قلبی می شود، سعی کنید از دوچرخه بیشتر استفاده کنید.