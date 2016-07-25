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۴ مرداد ۱۳۹۵، ۸:۳۲

ورزش در هوای آلوده خوب است یا بد؟

ورزش در هوای آلوده خوب است یا بد؟

آیا لازم است قبل از آغاز پیاده روی یا دویدن، فکر همه چیز را کرد؟ آیا ورزش در هوای آلوده و افزایش دم و بازدم در چنین هوایی به صلاح است؟

العالم نوشت: در شهرهای پرجمعیتی مثل لندن، میانگین مرگ و میر به دلیل آلودگی هوا، به ۹۵۰۰ نفر در سال می رسد.
اما به گفته پژوهشگران، نکته مثبتی که در ورزش کردن حتی در شهرهای آلوده ای مانند لندن وجود دارد، این است که فعالیتهای بدنی معمولاً خطرات ناشی از آلودگی هوا را دفع می کند.

حتی در نیودهلی که آلودگی هوا دهها برابر از آلودگی هوای لندن بیشتر است، مردم برای خنثی سازی خطرات آلودگی هوا باید پنج ساعت در هفته دوچرخه سواری کنند.
از این گذشته، پیاده روی بیشتر، به معنای استفاده کمتر از خودرو و استفاده کمتر از خودرو، به معنای آلودگی کمتر هواست.
بنابراین از آنجا که ورزش منظم باعث کاهش احتمال ابتلا به بیماری هایی مثل دیابت و بیماری های قلبی می شود، سعی کنید از دوچرخه بیشتر استفاده کنید.

کد مطلب 3721988

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    نظرات

    • مجتبی ۰۸:۵۲ - ۱۳۹۵/۰۵/۰۴
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      پاسخ
      درست است که ورزش کردن نکات مثبت دارد اما ورزش در هوا ی پیک آلوده نکاتی منفی دارد که باعث مرگ می شود . دلیل آن شواهدی است که وجود داشته در ضمن کارعلمی در این زمینه در رسانه ملی انجام گرفته . اخبار غیر دقیق با جان مردم بازی می کند .

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