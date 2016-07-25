به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، یدالله سپهری در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: طی یکسری گزارشات مردمی و سپاه شهرستان بافت مبنی بر انتشار مطالب توهین آمیز به مقدسات اسلام در شبکه های اجتماعی با توجه به اهمیت موضوع پرونده به صورت ویژه در دستور کار دادگستری بافت قرار گرفت.

وی تصریح کرد: با اقدامات انجام شده در دادگستری این شهرستان، متهم پس از مدت یک هفته دستگیر و پرونده در شعبه اول بازپرسی در حال رسیدگی است.

رئیس دادگستری شهرستان بافت با بیان اینکه متهم کارمند یکی از ادارات شهرستان بافت است، افزود: متهم به اتهام توهین به مقدسات و تشویش اذهان عمومی با قرار بازداشت موقت روانه زندان شده است.

سپهری هشدار داد: به افرادی که در فضای مجازی اقدام به توهین علیه مقدسات کنند برخورد قاطع قضائی خواهد کرد و اشد مجازات برای مجرمین در نظر گرفته خواهد شد.