بازداشت یک فعال فضای مجازی در یاسوج به اتهام نشر اکاذیب

به گزارش خبرگزاری مهر، سید وحید موسویان از بازداشت یک فعال فضای مجازی خبر داد و گفت: این فرد در پی انتشار محتوایی که از سوی مقام قضایی توهین‌آمیز نسبت به مردم حاضر در اجتماعات شبانه تشخیص داده شده، با دستور قضایی بازداشت و برای وی پرونده قضایی تشکیل شده است.

وی اظهار کرد: بر اساس رصد مستمر فضای مجازی و گزارش‌های واصله، این فرد به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام بازداشت شده و هم‌اکنون پرونده وی برای انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا در حال رسیدگی است.

دادستان عمومی و انقلاب یاسوج افزود: بر پایه مستندات اولیه موجود در پرونده، مطالب و اظهارات منتسب به متهم واجد وصف کیفری تشخیص داده شده و روند رسیدگی به اتهامات در چارچوب قانون و با رعایت حقوق قانونی متهم تا اتخاذ تصمیم نهایی ادامه خواهد داشت.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت قانون در انتشار مطالب در فضای مجازی تصریح کرد: هرگونه انتشار اخبار خلاف واقع، مطالب گمراه‌کننده یا رفتارهایی که با هدف تشویش اذهان عمومی، برهم زدن آرامش جامعه یا اخلال در نظم عمومی انجام شود، در صورت احراز عناصر قانونی جرم، با برخورد قانونی دستگاه قضایی مواجه خواهد شد.

موسویان با اشاره به شرایط حساس کشور، از فعالان رسانه‌ای، کاربران فضای مجازی و تولیدکنندگان محتوا خواست ضمن رعایت قوانین و اخلاق حرفه‌ای، از انتشار یا بازنشر مطالبی که موجب تشویش اذهان عمومی، خدشه به امنیت روانی جامعه یا تضییع حقوق اشخاص می‌شود، خودداری کنند.

وی همچنین با قدردانی از حضور مردم در آنچه «شب‌های عزت و اقتدار» عنوان کرد، گفت: دادستانی اجازه نخواهد داد توهین‌ها و فعالیت‌های مجرمانه، این حضور مردمی را تحت‌الشعاع قرار داده یا موجب آزردگی خاطر مردم شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ادامه رصد فضای مجازی اضافه کرد: سایر افراد مرتبط با این پرونده نیز تحت تعقیب قانونی قرار دارند و در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی لازم درباره آنان انجام خواهد شد.

وی یادآور شد: پرونده این متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و نتیجه نهایی رسیدگی پس از طی مراحل قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح اطلاع‌رسانی خواهد شد.