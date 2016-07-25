مدیرعامل بنیاد فارابی به عیادت احمدرضا احمدی رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، با حضور در بیمارستان آتیه به عیادت احمدرضا احمدی رفت.

تابش در دیدار با این نویسنده، مترجم و شاعر معاصر، در جریان روند درمان او قرار گرفت و برای وی آرزوی سلامتی و شفای کامل کرد. در این دیدار، شهره تبریزی همسر احمدرضا احمدی و نیما عباسپور داماد او حضور داشتند.

در حال حاضر، با پیگیری پزشکان معالج، وضعیت جسمانی احمدرضا احمدی رو به بهبود است.

احمدرضا احمدی شاعر شناخته شده کشور، در سال ۱۳۸۸ نامزد دریافت جایزه هانس کریستین اندرسن شد و در سال ١٣٧٨ تندیس مداد پرنده را از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دریافت کرد.

در سوابق سینمایی احمدرضا احمدی آثاری چون گویندگی گفتار متن فیلم های «بانوی اردیبهشت» به کارگردانی رخشان بنی اعتماد، فیلم «نار و نی» به کارگردانی سعید ابراهیمی‌فر، نویسندگی پویانمایی «ملک خورشید» به کارگردانی علی اکبر صادقی، دستیاری کارگردان فیلم «پنجره» به کارگردانی جلال مقدم و بازیگری در فیلم «پستچی» به کارگردانی داریوش مهرجویی، دیده می شود.