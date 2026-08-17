جوانی: دشمن از انسجام ملت ایران در برابر فشارها غافلگیر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یدالله جوانی شامگاه دوشنبه در تجمع شبانه مردم سنندج اظهار کرد: آنچه امروز بیش از هر موضوع دیگری اهمیت دارد، حفظ انسجام ملی و تقویت روحیه مقاومت در برابر فشارها و توطئههای دشمنان است.
وی با اشاره به استمرار حضور مردم در اجتماعات شبانه افزود: برگزاری این تجمعات طی بیش از ۱۶۰ شب، نشانهای از پایداری و هوشیاری جامعه ایرانی است و پیام روشنی برای دشمنان دارد؛ پیامی که نشان میدهد مردم در شرایط مختلف همچنان پای آرمانها و امنیت کشور ایستادهاند.
معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: دشمن در محاسبات خود، شناخت دقیقی از جامعه ایران و ظرفیتهای فرهنگی و اعتقادی آن نداشته است. اگر مؤلفههایی همچون فرهنگ ایرانی، روحیه عاشورایی، نظام ولایی و پیوند میان اقوام و مذاهب را به درستی میشناخت، در برابر ملت ایران چنین رویکردی را در پیش نمیگرفت.
جوانی با تأکید بر وحدت میان اقوام و مذاهب در کشور گفت: ایران مجموعهای متنوع از اقوام و پیروان مذاهب مختلف است، اما این تفاوتها مانع از همبستگی ملی نشده و مردم شیعه و سنی در برابر تهدیدهای خارجی، یکپارچگی خود را حفظ کردهاند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه کردستان در تحولات کشور اشاره کرد و افزود: این استان سابقهای طولانی در دفاع از امنیت و تمامیت ایران دارد و مردم سنندج و دیگر مناطق کردستان در مقاطع مختلف با ایثار و فداکاری، در برابر تهدیدها ایستادگی کردهاند.
معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب و شهدای عرصه امنیت اظهار کرد: مجاهدتهای مردم کردستان بخشی از تاریخ مقاومت ملت ایران است و فداکاریهای این مردم در دفاع از امنیت و هویت ملی نباید فراموش شود.
جوانی همچنین با اشاره به مواضع مقامات آمریکایی درباره تقابل چند دههای واشنگتن با جمهوری اسلامی ایران گفت: ریشه فشارهای آمریکا علیه ایران را باید در ظرفیتهای تاریخی، تمدنی و موقعیت جغرافیایی کشور و همچنین ماهیت انقلاب اسلامی جستوجو کرد.
وی افزود: انقلاب اسلامی هویت جدیدی به ملت ایران بخشید و مفاهیمی مانند استقلال، مقابله با سلطه، وحدت مسلمانان و حمایت از ملتهای تحت ظلم را به عنوان بخشی از گفتمان خود مطرح کرد؛ موضوعی که برای نظام سلطه قابل پذیرش نیست.
معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: آمریکاییها از ملتی نگران هستند که توانسته اسلام را در متن زندگی اجتماعی خود قرار دهد و با تکیه بر ظرفیتهای اعتقادی و فرهنگی، در برابر زیادهخواهی و سلطهطلبی ایستادگی کند.
جوانی با بیان اینکه ملت ایران طی دهههای گذشته تجربههای متعددی از جنگ، فشار و فتنه را پشت سر گذاشته است، عنوان کرد: هر بار که دشمن تلاش کرده با ایجاد بحران و تهدید، اراده ملت ایران را تضعیف کند، مردم با تکیه بر ایمان و روحیه مقاومت، شرایط را مدیریت کرده و تهدیدها را به عاملی برای افزایش توان و انسجام کشور تبدیل کردهاند.
وی در ادامه به اهمیت تنگه هرمز در معادلات منطقهای اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل مورد توجه دشمن، تلاش برای تغییر شرایط در تنگه هرمز و محدود کردن نقش و قدرت جمهوری اسلامی ایران در این آبراه مهم است.
معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: حساسیت دشمن نسبت به تنگه هرمز، خود بیانگر اهمیت جایگاه ایران در مناسبات منطقهای و بینالمللی است و نشان میدهد ظرفیتهای ژئوپلیتیکی کشور همچنان یکی از عناصر مهم قدرت جمهوری اسلامی به شمار میرود.
جوانی در ادامه با اشاره به نقش مردم در شرایط کنونی اظهار کرد: حضور در خیابان و مشارکت در اجتماعات مردمی نیز میتواند بخشی از جهاد و دفاع از کشور باشد و افرادی که در این عرصه حضور پیدا میکنند، باید بدانند که حمایت مردم پشتوانه مهمی برای مسئولان، نیروهای مسلح و رزمندگان است.
وی در پایان با تأکید بر نقش ایمان در استمرار مقاومت ملت ایران گفت: قدرت اصلی جامعه ایرانی تنها در امکانات مادی خلاصه نمیشود و باورهای دینی و اعتقادی، سرمایهای تعیینکننده برای عبور از بحرانهاست.
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