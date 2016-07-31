مسلم طباطبایی کارگردان انیمیشن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه انیمیشن «لایت سایت» برای حضور در چند جشنواره جهانی انتخاب شده است، گفت: «لایت سایت» یک انیمیشن کوتاه ۷ دقیقه ای است که برای حضور در جشنواره های بین المللی در کشورهای مختلفی چون ایتالیا، کره جنوبی، آمریکا و هند انتخاب شده است.

وی ادامه داد: «لایت سایت» یک فضای عرفانی دارد و پایان نامه دانشجویی من بود که در جشنواره فیلم «نهال» نیز حضور داشت و توانست جزو برگزیدگان این جشنواره باشد.

این کارگردان انیمیشن تاکید کرد: «لایت سایت» با تکنیک سه بعدی ساخته شده و دارای یک شخصیت و یک اتاق است. شخصیت این انیمیشن در حال تلاش است تا بتواند از اتاق خارج شود و به نوری که اتاق را روشن کرده است، برسد. در واقع می توان گفت اتاق هم خود یک شخصیت در این انیمیشن است.

طباطبایی در پایان گفت: در نظر دارم «لایت سایت» را برای حضور در هشتمین جشن انیمیشن هم بفرستم.

در خلاصه داستان این انیمیشن آمده است:

در یک اتاق با ارتفاع نامعلوم که توسط نور سفید معلق از ریسمانی روشن است، شخصیت داستان اِم. ای. متولد می‌شود و توسط نور سفید جان می‌گیرد. اِم. ای. غرق و مبهوت در نور سفید است که گوی‌هایی که سرتاسر دیوارها را پوشانده‌اند با رنگ‌هایی پر زرق و برق روشن شده است، حواس او را به خود معطوف می‌کنند. اِم. ای. مشغول بازی‌ هیجان‌انگیز با گوی‌ها شده که به فرمان دستان او پاسخ می دهند. در این حین، چشمش به نور سفید افتاده و آن را متکبرانه فرا می خواند. با نافرمانی نور سفید، اِم. ای گوی های اطراف را با فرمان دست خود بیرون می کشد و از آنها به سمت نور سفید بالا می رود اما قبل از رسیدن دستش به نور، لابلای انبوه گوی ها دفن می شود.

نور سفید او را از وضعیتی که در آن گرفتار شده است نجات می‌دهد. این اتفاق موجب شیفتگی بیشتر ام. ای به نور سفید و تلاش این بار متواضعانه تر او برای تصاحب آن می‌شود. مزاحمت گوی‌ها در مسیر رسیدن به نور سفید، پیکار ام ای با گوی‌ها را به دنبال دارد. تا جایی که گوی‌ها او را کاملا در دیوار محصور می‌کنند و ...