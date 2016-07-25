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۴ مرداد ۱۳۹۵، ۲۲:۱۱

فرماندار بندرماهشهر تاکید کرد؛

لزوم بومی سازی انتخاب پیمانکاران و استخدام در صنایع پتروشیمی

لزوم بومی سازی انتخاب پیمانکاران و استخدام در صنایع پتروشیمی

اهواز ـ فرماندار شهرستان بندر ماهشهر گفت: انتخاب پیمانکاران و استخدام در صنایع پتروشیمی باید بومی صورت بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور قمر عصر امروز دوشنبه در جلسه هم اندیشی و بررسی وضعیت صنایع پتروشیمی با حضور استاندار خوزستان و علی گلمرادی نماینده بندر ماهشهر، امیدیه، هندیجان و بندر امام و عضو کمیسیون انرژی اظهار کرد: انتخاب پیمانکاران در صنایع پتروشیمی باید بومی صورت بگیرد، استخدام ها نیز باید از نیروهای بومی باشد.

وی تصریح کرد: در این برهه از زمان لزوم راه اندازی رادیوی اختصاصی شهرستان بیشتر از پیش احساس می شود و در همین راستا از استاندار خوزستان تقاضا دارم این مورد را از طریق مدیرکل صدا و سیمای خوزستان پیگیری کند.

فرماندار شهرستان بندر ماهشهر اضافه کرد: علاوه بر این، خرید کالا نیز باید داخلی و توسط صنایع باید از خود منطقه صورت بگیرد.

کد مطلب 3723694

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