به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بندر امام، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان اظهار داشت: احداث پایانه‌های شماره یک و دو غلات به ارزش ۱۸۰۰ میلیارد ریال، توسعه و تجهیز پایانه کانتینری به ارزش ۱۲۰۰ میلیارد ریال از جمله این تفاهم نامه ها بودند.

سعدالله عبداللهی ادامه داد: با انجام تشریفات قانونی، زمینه احداث پایانه‌های اختصاصی غلات، کانتینر و توسعه تجهیزات برای این بندر بزرگ تجاری فراهم می شود و موجب افزایش رضایت مشتریان و تسهیل ترافیک کالاهای ورودی خواهد شد.

وی با اشاره به امضای قرارداد سرمایه گذاری احداث و بهره برداری از کارخانه نورد فولاد به ارزش ۱۲۰۰ میلیارد، تصریح کرد: با تکمیل و راه اندازی این کارخانه به ظرفیت ۳۰۰ هزارتن، زمینه ایجاد اشتغال برای ۱۵۰ نفر به طور مستقیم و ۱۰۰۰ نفر به طور غیرمستقیم فراهم می‌شود.

مدیرمنطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره)، احداث کارخانه تولید و بسته بندی سویا به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال را از جمله قراردادهای مهم سرمایه گذاری در این مجتمع بزرگ بندری برشمرد.

وی در ادامه احداث سایت‌های عملیاتی و انبارهای مکانیزه غلات، کارگاه تولید بتن و فرآورده‌های بتنی را از دیگر قراردادهای سرمایه گذاری برشمرد که با بهره برداری از آنها زمینه رونق فعالیت های تجاری و تسریع در پروژه های عمرانی و تأمین نیازهای ساختمانی آنها فراهم می شود.