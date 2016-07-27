به گزارش خبرنگار مهر، «ایران تصویرگر» مجموعه ای از تصویرگران ایرانی است که می‌کوشد تا به ارتقای کیفیت تصویرگری کودک و نوجوان، رو آوردن به تصویرگری مخاطب محور، نزدیک کردن دیدگاه تصویرگران و نویسندگان و ناشران به هم، ایجاد فضای معرفی تصویرگران به بازار فعالیت هنری و آشنایی تصویرگران با روایت و خلق داستان کمک کند.

همه تصویرگران می‌توانند عضو این انجمن مدنی، یعنی «ایران تصویرگر» باشند. قرار است این گروه، هر ماه یک حرکت تصویری با موضوعی متفاوت را به مسابقه بگذارد. همچنین نمایشگاه ماهانه آثار در سایت اینترنتی ایران تصویرگر و کانال آثار تصویرگران کودک و نوجوان به نمایش در خواهد آمد و فراخوان این حرکت ماهانه، روز اول هر ماه منتشر می شود و هنرمندان تا آخرین روز ماه فرصت دارند آثارشان را برای این فراخوان ارسال کنند.

مسابقه این ماه «ایران تصویرگر» با موضوع «هیولای درون من» برگزار می‌شود و هر هنرمند می‌تواند با ارائه یک اثر در این فراخوان شرکت کند.

فایل آثار با پسوند JPG (حداقل A۴ و حداکثر A۳ و کیفیت ۳۰۰DPI ) به آدرس ایمیل irantasvirgar@gmail.com (ایران تصویرگر) ارسال شود.

در ایمیل ارسالی نام هیولای خودتان را بنویسید و در یک خط اتفاق داخل صحنه را توضیح دهید.

شرکت برای تمام تصویرگران آزاد است.

محدودیتی برای ژانر و سبک تصویرگری وجود ندارد.

نام و نام خانوادگی، ایمیل و شماره تماس در ایمیل ارسالی درج شود.

آخرین مهلت ارسال آثار تا آخرین ثانیه مردادماه ۱۳۹۵ است.

توجه: داوران در قبول یا رد آثار برای نمایش در سایت یا سایر نمایش های عمومی آزادند.

داوران این مسابقه مهشید دارابی (تصویرگر)، مریم شاهورانی (تصویرگر)، سپیده خلیلی (نویسنده، دکترای روانشناسی)، حسن ستارزاده، (ناشر) مدیر انتشارات خانه ادبیات، محسن هجری (نویسنده و کارشناس ادبیات کودک و نوجوان)، صفا امیری (ناشر) مدیر انتشارات براق، گلنار ثروتیان (تصویرگر)، نگین احتسابیان (تصویرگر) و نجلا مهدوی (تصویرگر) هستند.

شیوه داوری:

برای اولین بار شیوه داوری کاملاً الکترونیکی انجام خواهد شد. داوران با امتیاز دهی، اثر برگزیده را انتخاب خواهند کرد.

آثار بی نام داوری خواهد شد.

برای اولین بار در داوری آثار تصویرگری یک نویسنده و دو ناشر مطرح کشور هم حضور دارند.

عوامل ارزش گذاری:

داوران بر اساس نگرش و جایگاه حرفه‌ای خود آثار را قضاوت خواهند کرد.

فضاسازی مناسب، پویا بودن تصویر، واجد روایت بودن، مخاطب محور بودن، قابلیت‌های چاپ و پاسخگویی به نیاز مخاطب داخلی، نوآوری و واجد خلاقیت بودن از عوامل تأثیرگذار در ارزش‌گذاری است.

(توجه: خیلی مهم) هنرمندان سعی کنند هیولای درونشان را در بهترین موقعیت و در درون مهم‌ترین اتفاقی که ممکن است هیولای درونشان در آن نقش داشته باشد، نشان بدهند.

جایزه:

معرفی ویژه نفر برگزیده به ۳۵۰ مدیر نشر کودک و نوجوان ایران.

سفارش حداقل یک اثر تصویرگری (کتاب) به نفر برگزیده با همکاری مجریان و داوران

اختصاص دو صفحه از فصلنامه بین المللی Printed in IRAN به نفرات برگزیده و آثارشان در هر فصل.